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Cloud Egress Savings Estimator

Compare os custos de saída entre AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud para estimar suas economias.

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Compare os custos de saída na nuvem para a sua workload.

Escolha uma configuração pré-definida para a workload de IA ou ajuste o volume de transferência mensal. Compare os custos estimados entre AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud com base nos preços divulgados e descubra as possíveis economias mensais e anuais para a workload.

Saída mensal 50TB por mês
Google Cloud$0,12/GB
$6,144/mês
AWS$0,09/GB
$4.608 por mês
Azure$0,087/GB
$4.454 por mês
Akamai Cloud$0,005/GB
$256 por mês

Economia anual em comparação com a AWS

$52 mil

Conta de saída 94,4% mais baixa

Akamai/ano

$3.072

Taxa fixa de US$ 0,005 por GB, até 1 PB por mês.

AWS/ano

$55 mil

Antes das taxas de gateway NAT

Apenas estimativas. Preços de saída do fornecedor publicados em 7 de maio de 2026: AWS: US$ 0,09/GB (para os primeiros 10 TB/mês; não inclui o processamento de gateway NAT, que custa US$ 0,045/GB adicionais), Microsoft Azure: US$ 0,087/GB, Google Cloud: US$ 0,12/GB, Akamai Cloud: US$ 0,005/GB (até 1 PB/mês, regiões principais). As tarifas publicadas estão apresentadas; os descontos por volume negociado variam conforme o fornecedor e o contrato. Fontes: Páginas de preços publicadas de AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud. Os planos de computação da Akamai também incluem 1–20 TB de transferência de dados de saída compartilhada, sem custo adicional, o que não está refletido acima. Verifique as tarifas atuais com cada fornecedor.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Estima os seus custos mensais de transferência de dados na nuvem em plataformas como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Akamai Cloud. Ele também mostra a sua economia potencial mensal e anual, com base na quantidade de dados que você transfere para fora a cada mês.

A saída de dados na nuvem refere-se à transferência de informações da rede de um provedor de serviços em nuvem para os usuários, para a internet pública ou para outro ambiente de nuvem. Os provedores geralmente cobram por esse tráfego de saída com base no volume de dados transferidos.

Selecione o volume de saída mensal ou escolha uma workload de exemplo. O estimador multiplica esse volume pela taxa de saída por gigabyte divulgada por cada provedor para calcular o custo mensal estimado e as possíveis economias.

O estimador compara as taxas padrão de transferência de dados para fora. Não inclui computação, armazenamento, solicitações, suporte, impostos, prêmios regionais, processamento de dados, serviços de rede ou outros custos relacionados à infraestrutura em nuvem.

Não. A estimativa da AWS não inclui as taxas de processamento de dados de NAT Gateway, que podem adicionar US$ 0,045 por GB, dependendo da sua arquitetura e do caminho do tráfego.

Não. A Akamai Cloud oferece transferência de dados externa compartilhada sem custo adicional nos planos de computação elegíveis, o que reduz ainda mais as taxas de transferência de dados. Como o estimador aplica a taxa de saída publicada ao volume total inserido, o custo real da Akamai Cloud pode ser menor. 

As predefinições oferecem pontos de partida ilustrativos para workloads comuns, como assistentes de IA para SaaS, aplicações de IA para produção, entrega de conteúdo gerado por IA e transferência de dados para treinamento. Selecione o exemplo mais próximo e ajuste o volume de acordo com o seu ambiente.

Não. Os resultados são estimativas indicativas baseadas nos preços divulgados em 7 de maio de 2026. Os custos reais variam conforme o fornecedor, a região, o padrão de tráfego, o contrato de uso comprometido e o desconto negociado. e arquitetura. Solicite uma consultoria de TCO para obter uma análise de custos personalizada e comparativa.

Recursos

A armadilha da saída de dados de IA

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A saída de dados representa apenas uma parte do total investido em infraestrutura na nuvem.

  • Revise os custos de computação, armazenamento, rede e transferência de dados.
  • Compare seus gastos atuais com a Akamai Cloud.
  • Identifique taxas ocultas e oportunidades para reduzir custos.
  • Crie um modelo de custos mais claro para a sua workload.