Cloud Egress Savings Estimator

Questo strumento prepara una stima dei costi mensili di uscita dal cloud nei sistemi AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Akamai Cloud. Inoltre, mostra i potenziali risparmi mensili e annuali in base alla quantità di dati trasferiti ogni mese.
Confronta i costi di uscita dal cloud per il tuo carico di lavoro
Scegli un'impostazione predefinita per il tuo carico di lavoro basato sull'AI o regola il volume dei costi di uscita al mese. Confronta i costi stimati nei sistemi AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud utilizzando i prezzi pubblicati, quindi visualizza i potenziali risparmi mensili e annuali per il tuo carico di lavoro.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I costi di uscita dal cloud si riferiscono alle spese di trasferimento dei dati dalla rete di un provider di servizi cloud agli utenti, all'Internet pubblico o a un altro ambiente cloud. I provider, in genere, addebitano questo traffico in uscita in base al volume dei dati trasferiti.
È sufficiente scegliere il volume del traffico di uscita mensile o scegliere un carico di lavoro campione. Lo strumento moltiplica tale volume per i costi di uscita per gigabyte pubblicati da ciascun fornitore per produrre una stima dei costi mensili e dei potenziali risparmi.
Lo strumento confronta i costi standard per il trasferimento dei dati, senza includere spese di computing, storage, richieste, supporto, imposte, offerte regionali, elaborazione dei dati, servizi di networking o altri costi legati all'infrastruttura cloud.
No. La stima dei costi di AWS non include i costi di elaborazione dei dati del gateway NAT, che possono aggiungere altri 0,045 dollari per GB a seconda dell'architettura e del percorso del traffico.
No. La stima dei costi dell'Akamai include il trasferimento in uscita in pool nei piani di calcolo idonei a zero costi aggiuntivi, riducendo ulteriormente le commissioni di trasferimento dei dati. Poiché lo strumento applica i costi di uscita pubblicati all'intero volume immesso, il costo effettivo dell'Akamai Cloud potrebbe essere inferiore.
Le impostazioni predefinite forniscono esempi di punti di partenza per i carichi di lavoro più comuni, tra cui copiloti SaaS, applicazioni di produzione, delivery di contenuti e spostamento dei dati di addestramento dell'AI. Scegli l'esempio più appropriato, quindi modifica il volume in base al tuo ambiente.
No. I risultati sono stime basate sui prezzi pubblicati il 7 maggio 2026. I costi effettivi variano a seconda del fornitore, dell'area geografica, del modello di traffico, del contratto di utilizzo vincolato, dello sconto negoziato e dell'architettura. Richiedi una consulenza sul TCO per un confronto dei costi personalizzato.
Risorse
Richiedi una consulenza sul TCO
I costi di uscita dei dati rappresentano solo una parte della spesa totale per l'infrastruttura cloud.
- Esamina i costi di computing, storage, networking e trasferimento dei dati.
- Confronta quanto spendi attualmente per il cloud con i costi offerti dall'Akamai Cloud.
- Identifica le spese nascoste e le opportunità disponibili per ridurre i costi.
- Crea un modello di costo più chiaro per il tuo carico di lavoro.