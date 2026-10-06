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Cloud Egress Savings Estimator

Confronta i costi di uscita nei sistemi AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud per stimare quanto puoi risparmiare

Stima dei risparmi
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Confronta i costi di uscita dal cloud per il tuo carico di lavoro

Scegli un'impostazione predefinita per il tuo carico di lavoro basato sull'AI o regola il volume dei costi di uscita al mese. Confronta i costi stimati nei sistemi AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud utilizzando i prezzi pubblicati, quindi visualizza i potenziali risparmi mensili e annuali per il tuo carico di lavoro.

Costi di uscita al mese 50TB/mese
Google Cloud0,12 USD/GB
6,144 USD/mese
AWS0.09 USD/GB
4.608 USD/mese
Azure0,087 USD/GB
4.454 USD/mese
Akamai Cloud0,005 USD/GB
256 USD/mese

Confronto tra risparmi all'anno e AWS

52.000 USD

Riduzione del 94,4% nei costi di uscita

Akamai/anno

3.072 USD

Flat 0,005 USD/GB, fino a 1 PB/mese

AWS/anno

55.000 USD

Oltre ai costi del gateway NAT

Costi solo stimati. Pubblicazione dei costi di uscita dei fornitori al 7 maggio 2026: AWS 0,09 USD/GB (primi 10 TB/mese; esclusi costi di elaborazione del gateway NAT pari ad altri 0,045 USD/GB), Microsoft Azure 0,087 USD/GB, Google Cloud 0,12 USD/GB, Akamai Cloud 0,005 USD/GB (fino a 1 PB/mese, regioni principali). Sono indicate le tariffe pubblicate; gli sconti sui volumi negoziati variano in base al fornitore e al contratto. Fonti: AWS, Azure, Google Cloud e Akamai Cloud hanno pubblicato le pagine relative ai prezzi. I piani di elaborazione di Akamai includono inoltre 1–20 TB di trasferimento in uscita in pool gratuito, che non è riportato qui sopra. Verificare le tariffe attuali con ciascun provider.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Questo strumento prepara una stima dei costi mensili di uscita dal cloud nei sistemi AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Akamai Cloud. Inoltre, mostra i potenziali risparmi mensili e annuali in base alla quantità di dati trasferiti ogni mese.

I costi di uscita dal cloud si riferiscono alle spese di trasferimento dei dati dalla rete di un provider di servizi cloud agli utenti, all'Internet pubblico o a un altro ambiente cloud. I provider, in genere, addebitano questo traffico in uscita in base al volume dei dati trasferiti.

È sufficiente scegliere il volume del traffico di uscita mensile o scegliere un carico di lavoro campione. Lo strumento moltiplica tale volume per i costi di uscita per gigabyte pubblicati da ciascun fornitore per produrre una stima dei costi mensili e dei potenziali risparmi.

Lo strumento confronta i costi standard per il trasferimento dei dati, senza includere spese di computing, storage, richieste, supporto, imposte, offerte regionali, elaborazione dei dati, servizi di networking o altri costi legati all'infrastruttura cloud.

No. La stima dei costi di AWS non include i costi di elaborazione dei dati del gateway NAT, che possono aggiungere altri 0,045 dollari per GB a seconda dell'architettura e del percorso del traffico.

No. La stima dei costi dell'Akamai include il trasferimento in uscita in pool nei piani di calcolo idonei a zero costi aggiuntivi, riducendo ulteriormente le commissioni di trasferimento dei dati. Poiché lo strumento applica i costi di uscita pubblicati all'intero volume immesso, il costo effettivo dell'Akamai Cloud potrebbe essere inferiore. 

Le impostazioni predefinite forniscono esempi di punti di partenza per i carichi di lavoro più comuni, tra cui copiloti SaaS, applicazioni di produzione, delivery di contenuti e spostamento dei dati di addestramento dell'AI. Scegli l'esempio più appropriato, quindi modifica il volume in base al tuo ambiente.

No. I risultati sono stime basate sui prezzi pubblicati il 7 maggio 2026. I costi effettivi variano a seconda del fornitore, dell'area geografica, del modello di traffico, del contratto di utilizzo vincolato, dello sconto negoziato e dell'architettura. Richiedi una consulenza sul TCO per un confronto dei costi personalizzato.

Risorse

La trappola dell'egress dei dati dell'IA

Esplora gli insight del sondaggio condotto tra 200 leader IT su come scalare l’IA in tempo reale, disaggregare gli stack cloud e ridurre fino all’80% i costi di egress dell’IA.

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I costi di uscita dei dati rappresentano solo una parte della spesa totale per l'infrastruttura cloud.

  • Esamina i costi di computing, storage, networking e trasferimento dei dati.
  • Confronta quanto spendi attualmente per il cloud con i costi offerti dall'Akamai Cloud.
  • Identifica le spese nascoste e le opportunità disponibili per ridurre i costi.
  • Crea un modello di costo più chiaro per il tuo carico di lavoro.