Cloud Egress Savings Estimator

Il estime vos coûts mensuels de trafic sortant sur le cloud avec AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Akamai Cloud. Vous pouvez également visualiser vos économies mensuelles et annuelles potentielles en fonction de la quantité de données que vous transférez chaque mois.
Comparer les coûts de trafic sortant dans le cloud pour votre charge de travail
Choisissez un préréglage de la charge de travail d'IA ou ajustez votre volume de trafic sortant mensuel. Comparez les coûts estimés sur AWS, Azure, Google Cloud et Akamai Cloud en vous basant sur la tarification publiée, puis découvrez les économies mensuelles et annuelles potentielles pour votre charge de travail.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Le trafic sortant sur le cloud correspond aux données transférées depuis le réseau d'un fournisseur de services cloud vers les utilisateurs, l'Internet public ou un autre environnement cloud. Les fournisseurs facturent généralement ce trafic sortant en fonction du volume de données transférées.
Sélectionnez votre volume de trafic sortant mensuel ou choisissez un exemple de charge de travail. L'outil d'estimation multiplie ce volume par le tarif de trafic sortant par gigaoctet publié par chaque fournisseur, afin de calculer un coût mensuel estimé et les économies potentielles réalisables.
L'outil d'estimation compare les frais standard de transfert de données sortantes. Il n'inclut pas les ressources de calcul, le stockage, les requêtes, l'assistance, les taxes, les primes régionales, le traitement des données, les services de mise en réseau, ni les autres coûts liés à l'infrastructure cloud.
Non. L'estimation d'AWS ne prend pas en compte les frais de traitement des données liés à la passerelle NAT, qui peuvent s'élever à 0,045 USD par Go, en fonction de votre architecture et de votre chemin de trafic.
Non. Le service Akamai Cloud éligible inclut le transfert sortant groupé dans les offres de calcul éligibles, sans frais supplémentaires, ce qui permet de réduire davantage les coûts de transfert de données. Puisque l'outil d'estimation applique le tarif de trafic sortant publié à l'ensemble du volume indiqué, votre coût réel pour Akamai Cloud pourrait être inférieur.
Les préréglages offrent des exemples concrets pour démarrer avec des charges de travail courantes, telles que les assistants d'IA SaaS, les applications d'IA en production, la diffusion de contenu généré par l'IA et le transfert des données d'entraînement. Sélectionnez l'exemple le plus proche de votre cas, puis ajustez le volume en fonction de votre environnement.
Non. Les résultats sont des estimations indicatives basées sur la tarification publiée au 7 mai 2026. Les coûts réels varient en fonction du fournisseur, de la région, des schémas de trafic, des accords d'utilisation, des remises négociées et de l'architecture. Demandez une consultation du TCO pour obtenir une analyse comparative personnalisée des coûts.
Ressources
Demander une consultation du TCO
Le trafic sortant des données ne représente qu'une seule composante de vos dépenses totales dans l'infrastructure cloud.
- Examinez les coûts liés au calcul, au stockage, au réseau et au transfert de données.
- Comparez vos dépenses actuelles liées au cloud avec celles estimées pour Akamai Cloud.
- Identifiez les frais cachés et les possibilités de réduction des coûts.
- Générez un modèle de coûts plus clair pour votre charge de travail.