Cloud Egress Savings Estimator

Les préréglages offrent des exemples concrets pour démarrer avec des charges de travail courantes, telles que les assistants d'IA SaaS, les applications d'IA en production, la diffusion de contenu généré par l'IA et le transfert des données d'entraînement. Sélectionnez l'exemple le plus proche de votre cas, puis ajustez le volume en fonction de votre environnement.