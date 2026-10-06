Cloud Egress Savings Estimator

Wählen Sie eine verfügbare KI‑Workload aus oder passen Sie das monatliche Egress-Volumen manuell an. Vergleichen Sie die geschätzten Kosten für AWS, Azure, Google Cloud und Akamai Cloud anhand veröffentlichter Preise und sehen Sie sich dann die potenziellen monatlichen und jährlichen Einsparungen für Ihre Workload an.