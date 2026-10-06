Cloud Egress Savings Estimator

Er schätzt die monatlichen Cloud-Egress-Kosten von AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und Akamai Cloud. Er zeigt außerdem Ihre potenziellen monatlichen und jährlichen Einsparungen basierend auf der Menge an Daten, die Sie jeden Monat übertragen.
Cloud-Egress-Kosten für Ihre Workload vergleichen
Wählen Sie eine verfügbare KI‑Workload aus oder passen Sie das monatliche Egress-Volumen manuell an. Vergleichen Sie die geschätzten Kosten für AWS, Azure, Google Cloud und Akamai Cloud anhand veröffentlichter Preise und sehen Sie sich dann die potenziellen monatlichen und jährlichen Einsparungen für Ihre Workload an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cloud-Egress sind Daten, die vom Netzwerk eines Cloud-Anbieters an Nutzer, das öffentliche Internet oder eine andere Cloud-Umgebung übertragen werden. Anbieter berechnen diesen ausgehenden Traffic in der Regel basierend auf dem Volumen der übertragenen Daten.
Wählen Sie Ihr monatliches Egress-Volumen oder eine Beispiel-Workload aus. Der Rechner multipliziert dieses Volumen mit den veröffentlichten Egress-Kosten pro Gigabyte, um geschätzte monatliche Kosten und potenzielle Einsparungen zu generieren.
Der Rechner vergleicht die Standardgebühren für die ausgehende Datenübertragung. Nicht enthalten sind Rechenleistung, Speicher, Anfragen, Support, Steuern, regionale Aufpreise, Datenverarbeitung, Netzwerkservices oder andere Cloud-Infrastrukturkosten.
Nein. In der AWS‑Schätzung sind keine Gebühren für die NAT-Gateway-Datenverarbeitung enthalten, die je nach Architektur und Trafficpfad zusätzlich 0,045 USD/GB betragen können.
Nein. Akamai Cloud umfasst jedoch eine gebündelte ausgehende Übertragung in berechtigten Computing-Tarifen ohne zusätzliche Kosten, wodurch die Datenübertragungsgebühren weiter gesenkt werden. Da der Rechner die veröffentlichten Egress-Kosten auf das gesamte eingegebene Volumen anwendet, könnten Ihre tatsächlichen Akamai Cloud-Kosten also niedriger ausfallen.
Die Voreinstellungen bieten anschauliche Ausgangspunkte für gängige Workloads, darunter SaaS-KI‑Copiloten, Produktions-KI‑Anwendungen, KI‑Inhaltsbereitstellung und Trainingsdaten-Verschiebung. Wählen Sie das Beispiel aus, das Ihrer Workload am nächsten kommt, und passen Sie dann das Volumen an Ihre Umgebung an.
Nein. Bei den Ergebnissen handelt es sich nur um Schätzungen, die auf den veröffentlichten Preisen vom 7. Mai 2026 basieren. Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Anbieter, Region, Trafficmuster, Vereinbarung über zugesicherte Nutzung, ausgehandelten Rabatten und Architektur. Fordern Sie eine TCO‑Beratung an, um einen individuellen Kostenvergleich zu erhalten.
Ressourcen
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Die Egress-Gebühren stellen nur einen Teil Ihrer gesamten Cloud-Infrastrukturkosten dar.
- Überprüfen Sie auch die Kosten für Datenverarbeitung, Speicher, Netzwerk und Datenübertragung.
- Vergleichen Sie Ihre aktuellen Cloud-Ausgaben mit Akamai Cloud.
- Ermitteln Sie versteckte Gebühren und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
- Erstellen Sie ein klareres Kostenmodell für Ihre Workload.