워크로드에 적합한 클라우드 GPU를 선택하는 방법

워크로드가 프로덕션 환경으로 이동하면서 GPU 용량 계획은 점점 더 어려워지고 있습니다. Akamai 전문가와 함께 하면 귀사의 워크로드와 예산에 맞는 최적의 GPU, 지역 및 배포 방식을 선택할 수 있습니다.
워크로드 적합성, 성능 및 예산에 맞는 GPU 선택 가이드
모든 워크로드에 동일한 GPU가 필요한 것은 아닙니다. Akamai 전문가가 GPU 옵션을 비교하고 적합한 배포 방식을 계획하도록 도와드립니다.
- 워크로드에 맞는 GPU 성능과 메모리 선택
- 전용 GPU 및 LKE 배포 옵션 평가
- 용량, 지역, 요금, 일정 논의
- 인프라에 과도하게 투자하지 않으면서 프로덕션 확장 계획 수립
GPU 전문가와 상담하기
Akamai와 문의해 워크로드 규모, 사용 패턴, 지역 및 가격 옵션에 대해 상담하세요.
작동 방식
모든 워크로드에 동일한 GPU가 필요한 것은 아닙니다.
Akamai GPU를 선택해야 하는 이유
요구사항
Akamai Cloud 장점
중요한 이유
전용 GPU 리소스
강력하고 예측 가능한 성능 이용
공유 리소스 병목 현상 방지
워크로드에 적합한 GPU 선택
Blackwell, Ada 또는 Quadro 옵션 선택
성능 요구사항과 예산 조율
분산된 경제성
예측 가능한 가격 책정 및 저렴한 이그레스 활용
인프라 지출 관리
쿠버네티스 지원
LKE 클러스터에 GPU 노드 추가
익숙한 워크플로를 활용해 배포
유연한 관리
UI, API, CLI 및 개발자 툴 사용
GPU를 기존 시스템에 통합
워크로드 유연성
AI, 미디어, 렌더링 및 HPC 지원
잘못된 사용 사례를 위한 과도한 지출 방지