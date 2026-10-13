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워크로드에 적합한 클라우드 GPU를 선택하는 방법

Akamai 전문가와 함께 AI, 미디어, 렌더링 및 HPC에 대해 상담하세요

워크로드 적합성, 성능 및 예산에 맞는 GPU 선택 가이드

모든 워크로드에 동일한 GPU가 필요한 것은 아닙니다. Akamai 전문가가 GPU 옵션을 비교하고 적합한 배포 방식을 계획하도록 도와드립니다.

  • 워크로드에 맞는 GPU 성능과 메모리 선택
  • 전용 GPU 및 LKE 배포 옵션 평가
  • 용량, 지역, 요금, 일정 논의
  • 인프라에 과도하게 투자하지 않으면서 프로덕션 확장 계획 수립

GPU 전문가와 상담하기

Akamai와 문의해 워크로드 규모, 사용 패턴, 지역 및 가격 옵션에 대해 상담하세요.
 

작동 방식

무엇을 제작 중인지 알려주세요

사용 사례, 워크로드 유형, 성능 목표, 지역 및 일정을 알려주세요.

GPU 옵션 검토하기

Akamai와 함께 하면 AI 추론, 미디어 처리, 렌더링 및 컴퓨팅 워크로드 전반에서 GPU의 적합성을 평가할 수 있습니다.

배포 경로를 계획하세요.

GPU 선택, 가격, 지역, 쿠버네티스 요구 사항 및 다음 단계에 대한 안내를 받으세요.

GPU/CPU 비용이 프로덕션 환경에서 가장 예측하기 어렵다는 새로운 연구 결과를 강조하는, 추상적인 파란색 패턴이 들어간 텍스트.

모든 워크로드에 동일한 GPU가 필요한 것은 아닙니다.

워크로드가 프로덕션 환경으로 이동하면서 GPU 용량 계획은 점점 더 어려워지고 있습니다. Akamai 전문가와 함께 하면 귀사의 워크로드와 예산에 맞는 최적의 GPU, 지역 및 배포 방식을 선택할 수 있습니다.

Akamai GPU를 선택해야 하는 이유

요구사항

Akamai Cloud 장점

중요한 이유

전용 GPU 리소스

강력하고 예측 가능한 성능 이용

공유 리소스 병목 현상 방지

워크로드에 적합한 GPU 선택

Blackwell, Ada 또는 Quadro 옵션 선택

성능 요구사항과 예산 조율

분산된 경제성

예측 가능한 가격 책정 및 저렴한 이그레스 활용

인프라 지출 관리

쿠버네티스 지원

LKE 클러스터에 GPU 노드 추가

익숙한 워크플로를 활용해 배포

유연한 관리

UI, API, CLI 및 개발자 툴 사용

GPU를 기존 시스템에 통합

워크로드 유연성

AI, 미디어, 렌더링 및 HPC 지원

잘못된 사용 사례를 위한 과도한 지출 방지

워크로드에 적합한 GPU 선택

AI 추론

사용자와 데이터에 더 가까운 곳에서 GPU 연산을 활용해 에이전트 기반, 다중 모달 및 실시간 추론 워크로드를 실행하세요.

미디어 처리

라이브 스트리밍, 트랜스코딩, AI 업스케일링, 고처리량 워크로드 등을 지원합니다.

렌더링 및 시각화

3D 모델링, 시각적 컴퓨팅, 렌더링 및 엔터프라이즈 그래픽 워크플로의 속도를 높여보세요.

고성능 컴퓨팅

데이터 처리, 시뮬레이션 및 기술 애플리케이션에 필요한 컴퓨팅 집약적 워크로드를 확장하세요.