Wählen Sie die richtige Cloud-GPU für Ihre Workload

GPU-Kapazitätsplanung wird schwieriger, wenn Workloads in die Produktion übergehen. Experten von Akamai können Ihnen dabei helfen, die richtige GPU und Region sowie den richtigen Bereitstellungspfad für Ihre Workload und Ihr Budget zu finden.
GPU-Beratung zur Eignung für Workloads, zu Performance und zum Budget
Nicht jede Workload benötigt dieselbe GPU. Akamai-Experten unterstützen Sie gern dabei, GPU‑Optionen zu vergleichen und den richtigen Bereitstellungspfad zu planen.
- Passen Sie GPU‑Performance und -Speicher an Ihre Workload an.
- Bewerten Sie dedizierte GPU- and LKE‑Bereitstellungsoptionen.
- Besprechen Sie Kapazität, Regionen, Preise und Zeitpläne.
- Planen Sie das Produktionswachstum, ohne unnötiges Geld für die Infrastruktur auszugeben.
Sprechen Sie mit einem Experten von Akamai
Kontaktieren Sie Akamai, um die Skalierung Ihrer Workloads, Nutzungsmuster, Regionen und Preisoptionen zu besprechen.
Funktionsweise
Nicht jede Workload benötigt dieselbe GPU
Warum Akamai-GPUs
Anforderung
Vorteil von Akamai Cloud
Vorteile für den Kunden
Dedizierte GPU-Ressourcen
Starke, vorhersehbare Performance
Keine Engpässe bei gemeinsam genutzten Ressourcen
Die richtige GPU für die Workload
Auswahl zwischen Blackwell, Ada und Quadro
Performanceanforderungen mit dem Budget abgestimmt
Verteilte Wirtschaftlichkeit
Vorhersehbare Preise und geringe Egress-Kosten
Begrenzung der Infrastrukturausgaben
Kubernetes-Support
Hinzufügen von GPU-Knoten zu LKE-Clustern
Bereitstellung mit vertrauten Workflows
Flexible Verwaltung
Verwendung von UI, API, CLI und Entwicklertools
Integration der GPU in den bestehenden Betrieb
Flexibilität für Workloads
Unterstützung von KI, Medien, Rendering und HPC
Vermeidung von Überkäufen für den falschen Anwendungsfall