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Elija la GPU para la nube correcta para su carga de trabajo

Hable con los expertos de Akamai sobre la IA, el contenido multimedia, el renderizado y la HPC

Guía de GPU para el ajuste de las cargas de trabajo, el rendimiento y el presupuesto

No todas las cargas de trabajo necesitan la misma GPU. Los expertos de Akamai pueden ayudarle a comparar las distintas opciones de GPU y planificar la estrategia de implementación más adecuada.

  • Adapte el rendimiento y la memoria de la GPU a su carga de trabajo
  • Evalúe las opciones de implementación con GPU dedicadas y LKE
  • Consulte las opciones de capacidad, las regiones, los precios y los plazos
  • Planifique el crecimiento de su entorno de producción sin invertir más de lo necesario en infraestructura

Hable con un experto en GPU

Póngase en contacto con Akamai para analizar la escala de la carga de trabajo, los patrones de uso, las regiones y las opciones de precios.
 

Cómo funciona

Díganos qué está construyendo

Comparta su caso de uso, tipo de carga de trabajo, objetivos de rendimiento, regiones y plazos.

Revise las opciones de GPU

Akamai le ayudará a evaluar el ajuste de GPU en las cargas de trabajo de inferencia de IA, de contenido multimedia, de procesamiento y de recursos informáticos.

Planifique su ruta de implementación

Obtenga orientación sobre la selección de GPU, precios, regiones, necesidades de Kubernetes y los pasos siguientes.

Texto que resalta un nuevo estudio que indica que el coste de GPU/CPU es más difícil de predecir en producción, con un patrón abstracto azul.

No todas las cargas de trabajo necesitan la misma GPU

La planificación de la capacidad de GPU se complica a medida que las cargas de trabajo pasan a producción. Los expertos de Akamai pueden ayudarle a adaptar la GPU, la región y la ruta de implementación adecuadas a su carga de trabajo y presupuesto.

Por qué elegir GPU de Akamai

Necesidad

La ventaja de Akamai Cloud

Por qué es importante

Recursos de GPU dedicados

Obtenga un rendimiento sólido y predecible

Evite los cuellos de botella en los recursos compartidos.

GPU adecuada para la carga de trabajo

Elija entre las opciones Blackwell, Ada o Quadro

Adapte las necesidades de rendimiento a su presupuesto

Economía distribuida

Utilice precios predecibles y salidas de bajo coste

Controle el gasto en infraestructura

Compatibilidad con Kubernetes

Agregue nodos de GPU a clústeres de LKE

Implemente con flujos de trabajo ya conocidos

Gestión flexible

Utilice IU, API, CLI y herramientas de desarrollador

Ajuste la GPU a las operaciones existentes

Flexibilidad de las cargas de trabajo

Compatibilidad con IA, contenido multimedia, renderizado y HPC

Evite comprar en exceso por un caso de uso incorrecto

Encuentre la GPU ideal para su carga de trabajo

Inferencia de IA

Ejecute cargas de trabajo de inferencia en tiempo real, multimodales y agénticas con la computación de GPU más cerca de los usuarios y los datos.

Procesamiento de contenido multimedia

Respalde el streaming en directo, la transcodificación, la ampliación de IA y las cargas de trabajo de vídeo de alto rendimiento.

Renderizado y visualización

Acelere los flujos de trabajo de modelado 3D, computación visual, procesamiento y gráficos empresariales.

Computación de alto rendimiento

Amplíe las cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los recursos informáticos para el procesamiento de datos, la simulación y las aplicaciones técnicas.