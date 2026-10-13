Elija la GPU para la nube correcta para su carga de trabajo

La planificación de la capacidad de GPU se complica a medida que las cargas de trabajo pasan a producción. Los expertos de Akamai pueden ayudarle a adaptar la GPU, la región y la ruta de implementación adecuadas a su carga de trabajo y presupuesto.
Guía de GPU para el ajuste de las cargas de trabajo, el rendimiento y el presupuesto
No todas las cargas de trabajo necesitan la misma GPU. Los expertos de Akamai pueden ayudarle a comparar las distintas opciones de GPU y planificar la estrategia de implementación más adecuada.
- Adapte el rendimiento y la memoria de la GPU a su carga de trabajo
- Evalúe las opciones de implementación con GPU dedicadas y LKE
- Consulte las opciones de capacidad, las regiones, los precios y los plazos
- Planifique el crecimiento de su entorno de producción sin invertir más de lo necesario en infraestructura
Hable con un experto en GPU
Póngase en contacto con Akamai para analizar la escala de la carga de trabajo, los patrones de uso, las regiones y las opciones de precios.
Cómo funciona
No todas las cargas de trabajo necesitan la misma GPU
Por qué elegir GPU de Akamai
Necesidad
La ventaja de Akamai Cloud
Por qué es importante
Recursos de GPU dedicados
Obtenga un rendimiento sólido y predecible
Evite los cuellos de botella en los recursos compartidos.
GPU adecuada para la carga de trabajo
Elija entre las opciones Blackwell, Ada o Quadro
Adapte las necesidades de rendimiento a su presupuesto
Economía distribuida
Utilice precios predecibles y salidas de bajo coste
Controle el gasto en infraestructura
Compatibilidad con Kubernetes
Agregue nodos de GPU a clústeres de LKE
Implemente con flujos de trabajo ya conocidos
Gestión flexible
Utilice IU, API, CLI y herramientas de desarrollador
Ajuste la GPU a las operaciones existentes
Flexibilidad de las cargas de trabajo
Compatibilidad con IA, contenido multimedia, renderizado y HPC
Evite comprar en exceso por un caso de uso incorrecto