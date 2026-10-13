Choisir le bon processeur graphique (GPU) cloud pour votre charge de travail

La planification de la capacité des GPU devient plus complexe lorsque les charges de travail sont transférées en production. Les experts d'Akamai peuvent vous aider à choisir le GPU, la région et la stratégie de déploiement les plus adaptés à vos besoins et à votre budget.
Conseils sur les GPU relatifs à l'adéquation des charges de travail, aux performances et au budget
Toutes les charges de travail n'exigent pas le même processeur graphique (GPU). Les experts d'Akamai peuvent vous aider à comparer les différents processeurs graphiques qui s'offrent à vous et à définir la stratégie de déploiement la plus adaptée.
- Adaptez les performances et la mémoire de votre GPU à votre charge de travail
- Évaluez les options de déploiement de LKE et de GPU dédiées
- Discutez de la capacité, des régions, des prix et des délais
- Prévoyez une augmentation de la production sans investir excessivement dans les infrastructures
Parler à un expert en matière de GPU
Contactez Akamai pour discuter des volumes de charges de travail, des modèles d'utilisation, des régions et des options de tarification.
Fonctionnement
Toutes les charges de travail n'exigent pas le même GPU
Pourquoi choisir les GPU d'Akamai
Besoin
Avantage d'Akamai Cloud
Pourquoi est-ce important ?
Ressources GPU dédiées
Obtenez des performances robustes et prévisibles
Évitez les goulots d'étranglement liés aux ressources partagées
Le GPU adapté à la charge de travail
Choisissez parmi les options de Blackwell, Ada ou Quadro
Faites correspondre les besoins en performances au budget
Rentabilité distribuée
Optez pour une tarification prévisible et des sorties à faible coût
Maîtrisez les dépenses liées à l'infrastructure
Prise en charge de Kubernetes
Ajoutez des nœuds GPU aux clusters LKE
Déployez vos systèmes avec des flux de travail familiers
Gestion flexible
Utilisez l'interface utilisateur, l'API, l'interface de ligne de commande (CLI) et les outils de développement
Intégrez le GPU dans les opérations existantes
Flexibilité des charges de travail
Prise en charge de l'IA, des médias, du rendu et du calcul de haute performance (HPC)
Évitez les achats excessifs pour un cas d'utilisation inapproprié