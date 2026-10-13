Choisir le bon processeur graphique (GPU) cloud pour votre charge de travail

Évitez les goulots d'étranglement liés aux ressources partagées

Obtenez des performances robustes et prévisibles

Faites correspondre les besoins en performances au budget

Choisissez parmi les options de Blackwell, Ada ou Quadro

Le GPU adapté à la charge de travail

Maîtrisez les dépenses liées à l'infrastructure

Optez pour une tarification prévisible et des sorties à faible coût

Déployez vos systèmes avec des flux de travail familiers

Ajoutez des nœuds GPU aux clusters LKE

Prise en charge de Kubernetes

Intégrez le GPU dans les opérations existantes

Utilisez l'interface utilisateur, l'API, l'interface de ligne de commande (CLI) et les outils de développement

Flexibilité des charges de travail

Prise en charge de l'IA, des médias, du rendu et du calcul de haute performance (HPC)