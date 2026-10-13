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Choisir le bon processeur graphique (GPU) cloud pour votre charge de travail

Abordez l'IA, les médias, le rendu et le calcul de haute performance avec les experts d'Akamai

Conseils sur les GPU relatifs à l'adéquation des charges de travail, aux performances et au budget

Toutes les charges de travail n'exigent pas le même processeur graphique (GPU). Les experts d'Akamai peuvent vous aider à comparer les différents processeurs graphiques qui s'offrent à vous et à définir la stratégie de déploiement la plus adaptée.

  • Adaptez les performances et la mémoire de votre GPU à votre charge de travail
  • Évaluez les options de déploiement de LKE et de GPU dédiées
  • Discutez de la capacité, des régions, des prix et des délais
  • Prévoyez une augmentation de la production sans investir excessivement dans les infrastructures

Parler à un expert en matière de GPU

Contactez Akamai pour discuter des volumes de charges de travail, des modèles d'utilisation, des régions et des options de tarification.
 

Fonctionnement

Dites-nous ce que vous créez

Partagez votre cas d'utilisation, vos types de charges de travail, vos objectifs en matière de performances, les régions concernées et le calendrier prévu.

Passez en revue les options de GPU

Akamai contribuera à évaluer l'adéquation des GPU pour les charges de travail liées à l'inférence IA, au traitement multimédia, au rendu graphique et au calcul.

Planifiez votre stratégie de déploiement

Obtenez des conseils sur le choix des GPU, les tarifs, les régions, les besoins concernant Kubernetes et les étapes suivantes.

Texte mettant en avant une nouvelle étude qui révèle que le coût des GPU/CPU est le plus difficile à prévoir en production, accompagné d'un motif abstrait bleu.

Toutes les charges de travail n'exigent pas le même GPU

La planification de la capacité des GPU devient plus complexe lorsque les charges de travail sont transférées en production. Les experts d'Akamai peuvent vous aider à choisir le GPU, la région et la stratégie de déploiement les plus adaptés à vos besoins et à votre budget.

Pourquoi choisir les GPU d'Akamai

Besoin

Avantage d'Akamai Cloud

Pourquoi est-ce important ?

Ressources GPU dédiées

Obtenez des performances robustes et prévisibles

Évitez les goulots d'étranglement liés aux ressources partagées

Le GPU adapté à la charge de travail

Choisissez parmi les options de Blackwell, Ada ou Quadro

Faites correspondre les besoins en performances au budget

Rentabilité distribuée

Optez pour une tarification prévisible et des sorties à faible coût

Maîtrisez les dépenses liées à l'infrastructure

Prise en charge de Kubernetes

Ajoutez des nœuds GPU aux clusters LKE

Déployez vos systèmes avec des flux de travail familiers

Gestion flexible

Utilisez l'interface utilisateur, l'API, l'interface de ligne de commande (CLI) et les outils de développement

Intégrez le GPU dans les opérations existantes

Flexibilité des charges de travail

Prise en charge de l'IA, des médias, du rendu et du calcul de haute performance (HPC)

Évitez les achats excessifs pour un cas d'utilisation inapproprié

Trouvez le GPU adapté à votre charge de travail

Inférence IA

Exécutez des charges de travail d'inférence en temps réel, agentiques et multimodales, en utilisant des ressources de calcul GPU plus proches des utilisateurs et des données.

Traitement des médias

Prenez en charge la diffusion live, le transcoding, le suréchantillonnage IA et les charges de travail vidéo à haut débit.

Rendu et visualisation

Accélérez vos flux de travaux en matière de modélisation 3D, de calcul visuel, de rendu et de graphiques d'entreprise.

Calcul de haute performance

Adaptez les charges de travail à forte intensité de calcul aux besoins du traitement de données, de la simulation et des applications techniques.