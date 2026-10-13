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ワークロードに最適なクラウドGPUの選択

AI、メディア、レンダリング、HPCについてAkamaiのエキスパートにご相談ください

ワークロードの適合性、パフォーマンス、予算に応じたGPUガイダンス

すべてのワークロードに同じGPUが必要とは限りません。Akamaiのエキスパートが、GPUオプションの比較や適切な導入手順の計画を支援します。

  • ワークロードに最適なGPUのパフォーマンスとメモリを選ぶ
  • 専用GPUとLKEの導入オプションを評価する
  • キャパシティ、リージョン、料金、スケジュールについて相談する
  • インフラへの過剰投資を避けながら、本番環境の拡張を計画する

GPUエキスパートに相談する

ワークロードの規模、使用パターン、リージョン、価格オプションについてAkamaiにご相談ください。
 

仕組み

構築中の内容のヒアリング

ユースケース、ワークロードの種類、パフォーマンス目標、リージョン、タイムラインをお聞かせください。

GPUオプションの確認

Akamaiは、AI推論、メディア、レンダリング、コンピューティングの各ワークロードにおけるGPUの適性評価をサポートします。

導入予定の計画

GPUの選択、価格、リージョン、Kubernetesの要件、および次のステップに関するガイダンスをご確認ください。

本番環境においてGPU／CPUのコスト予測が最も困難であることを示す新しい調査結果を強調したテキスト（青色の抽象的なパターン付き）。

すべてのワークロードに同じGPUが必要とは限りません

GPUのキャパシティプランニングは、ワークロードが本番環境に移行するにつれて、より困難になります。Akamaiのエキスパートが、お客様のワークロードと予算に最適なGPU、リージョン、導入予定をご提案します。

Akamai GPUが選ばれる理由

ニーズ

Akamai Cloudの強み

重要である理由

専用のGPUリソース

安定した、予測可能なパフォーマンスを実現

リソース共有によるボトルネックを回避

ワークロードに適したGPU

Blackwell、Ada、Quadroの各オプションから選択可能

パフォーマンス要件に応じて予算を最適化

分散型の経済性

予測可能な価格設定と低コストのエグレスの活用

インフラコストの管理

Kubernetesのサポート

LKEクラスターへのGPUノードの追加

使い慣れたワークフローでの展開

柔軟な管理

UI、API、CLI、および開発者ツールの活用

既存の運用にGPUを適合

ワークロードの柔軟性

AI、メディア、レンダリング、HPCのサポート

誤ったユースケースによる過剰投資の回避

ワークロードに最適なGPUの選択

AI推論

ユーザーやデータに近い場所でGPUコンピューティングを活用し、エージェント型、マルチモーダル、リアルタイムの推論ワークロードを実行します。

メディア処理

ライブストリーミング、トランスコーディング、AIアップスケーリング、および高スループットな動画ワークロードをサポートします。

レンダリングと可視化

3Dモデリング、ビジュアルコンピューティング、レンダリング、企業向けグラフィックスのワークフローを高速化します。

ハイパフォーマンスコンピューティング

データ処理、シミュレーション、技術アプリケーション向けの計算負荷の高いワークロードをスケーリングします。