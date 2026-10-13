ワークロードに最適なクラウドGPUの選択

GPUのキャパシティプランニングは、ワークロードが本番環境に移行するにつれて、より困難になります。Akamaiのエキスパートが、お客様のワークロードと予算に最適なGPU、リージョン、導入予定をご提案します。
ワークロードの適合性、パフォーマンス、予算に応じたGPUガイダンス
すべてのワークロードに同じGPUが必要とは限りません。Akamaiのエキスパートが、GPUオプションの比較や適切な導入手順の計画を支援します。
- ワークロードに最適なGPUのパフォーマンスとメモリを選ぶ
- 専用GPUとLKEの導入オプションを評価する
- キャパシティ、リージョン、料金、スケジュールについて相談する
- インフラへの過剰投資を避けながら、本番環境の拡張を計画する
GPUエキスパートに相談する
ワークロードの規模、使用パターン、リージョン、価格オプションについてAkamaiにご相談ください。
仕組み
すべてのワークロードに同じGPUが必要とは限りません
Akamai GPUが選ばれる理由
ニーズ
Akamai Cloudの強み
重要である理由
専用のGPUリソース
安定した、予測可能なパフォーマンスを実現
リソース共有によるボトルネックを回避
ワークロードに適したGPU
Blackwell、Ada、Quadroの各オプションから選択可能
パフォーマンス要件に応じて予算を最適化
分散型の経済性
予測可能な価格設定と低コストのエグレスの活用
インフラコストの管理
Kubernetesのサポート
LKEクラスターへのGPUノードの追加
使い慣れたワークフローでの展開
柔軟な管理
UI、API、CLI、および開発者ツールの活用
既存の運用にGPUを適合
ワークロードの柔軟性
AI、メディア、レンダリング、HPCのサポート
誤ったユースケースによる過剰投資の回避