Come scegliere la GPU nel cloud più appropriata per i tuoi carichi di lavoro

La pianificazione della capacità delle GPU diventa più difficile da prevedere quando si spostano i carichi di lavoro in fase di produzione. Gli esperti di Akamai possono aiutarti a trovare la GPU, l'area geografica e il percorso di distribuzione più adatti ai carichi di lavoro e ai budget stabiliti.
Guida alle GPU in base a specifici carichi di lavoro, performance e budget
Non tutti i carichi di lavoro hanno bisogno delle stesse GPU. Gli esperti di Akamai possono aiutarti a confrontare le varie GPU disponibili e a pianificare il piano di implementazione più appropriato.
- Scegli il livello di performance e la capacità di memoria delle GPU più adatte al tuo carico di lavoro
- Valuta le opzioni di implementazione di GPU e LKE dedicate
- Illustra le tue esigenze in termini di capacità, area geografica, prezzi e tempistica
- Aumenta la produzione senza spese eccessive per l'infrastruttura
Parla con un esperto di GPU
Consulta gli esperti di Akamai per discutere su scalabilità dei carichi di lavoro, modelli di utilizzo, aree geografiche e opzioni di prezzo.
Come funziona
Non tutti i carichi di lavoro hanno bisogno delle stesse GPU
Perché scegliere le GPU di Akamai
Esigenza
Vantaggio offerto dall'Akamai Cloud
Perché è importante
Risorse GPU dedicate
Performance solide e prevedibili
Evita i colli di bottiglia legati alle risorse condivise
La GPU giusta in base ai carichi di lavoro
Possibilità di scegliere tra Blackwell, Ada o Quadro
Soddisfa le esigenze in termini di performance in base ai budget
Ridurre i costi distribuiti
Prezzi prevedibili e bassi costi di uscita
Controlla il costo dell'infrastruttura
Supporto di Kubermetes
Aggiunta di nodi GPU ai cluster LKE
Implementazione con i workflow consueti
Gestione flessibile
Utilizzo di UI, API, CLI e strumenti per sviluppatori
Adatta la GPU alle operazioni esistenti
Flessibilità dei carichi di lavoro
Supporto di AI, contenuti multimediali, rendering e HPC
Evita spese eccessive per il caso di utilizzo errato