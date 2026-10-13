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Background

Come scegliere la GPU nel cloud più appropriata per i tuoi carichi di lavoro

Parla con gli esperti di Akamai per consigli su intelligenza artificiale, media, rendering e HPC

Guida alle GPU in base a specifici carichi di lavoro, performance e budget

Non tutti i carichi di lavoro hanno bisogno delle stesse GPU. Gli esperti di Akamai possono aiutarti a confrontare le varie GPU disponibili e a pianificare il piano di implementazione più appropriato.

  • Scegli il livello di performance e la capacità di memoria delle GPU più adatte al tuo carico di lavoro
  • Valuta le opzioni di implementazione di GPU e LKE dedicate
  • Illustra le tue esigenze in termini di capacità, area geografica, prezzi e tempistica
  • Aumenta la produzione senza spese eccessive per l'infrastruttura

Parla con un esperto di GPU

Consulta gli esperti di Akamai per discutere su scalabilità dei carichi di lavoro, modelli di utilizzo, aree geografiche e opzioni di prezzo.
 

Come funziona

I tuoi obiettivi

Condividi i tuoi obiettivi in termini di casi di utilizzo, tipi di carichi di lavoro, performance, aree geografiche e tempistiche.

Esamina le opzioni delle GPU

Akamai ti aiuta a valutare il modo con cui puoi adattare le GPU in base a specifici carichi di lavoro, contenuti multimediali, rendering e calcolo dell'AI.

Pianifica il tuo percorso di implementazione

Ottieni istruzioni utili su scelta delle GPU, prezzi, aree geografiche, esigenze in termini di Kubernetes e passaggi successivi.

Testo che illustra un nuovo studio che indica come il costo delle GPU/CPU sia più difficile da prevedere in fase di produzione, con un modello astratto blu.

Non tutti i carichi di lavoro hanno bisogno delle stesse GPU

La pianificazione della capacità delle GPU diventa più difficile da prevedere quando si spostano i carichi di lavoro in fase di produzione. Gli esperti di Akamai possono aiutarti a trovare la GPU, l'area geografica e il percorso di distribuzione più adatti ai carichi di lavoro e ai budget stabiliti.

Perché scegliere le GPU di Akamai

Esigenza

Vantaggio offerto dall'Akamai Cloud

Perché è importante

Risorse GPU dedicate

Performance solide e prevedibili

Evita i colli di bottiglia legati alle risorse condivise

La GPU giusta in base ai carichi di lavoro

Possibilità di scegliere tra Blackwell, Ada o Quadro

Soddisfa le esigenze in termini di performance in base ai budget

Ridurre i costi distribuiti

Prezzi prevedibili e bassi costi di uscita

Controlla il costo dell'infrastruttura

Supporto di Kubermetes

Aggiunta di nodi GPU ai cluster LKE

Implementazione con i workflow consueti

Gestione flessibile

Utilizzo di UI, API, CLI e strumenti per sviluppatori

Adatta la GPU alle operazioni esistenti

Flessibilità dei carichi di lavoro

Supporto di AI, contenuti multimediali, rendering e HPC

Evita spese eccessive per il caso di utilizzo errato

Individua la GPU più appropriata per i tuoi carichi di lavoro

AI inferencing

Esegui carichi di lavoro agentici, multimodali e in tempo reale con un'elaborazione delle GPU più vicina a utenti e dati.

Elaborazione di contenuti multimediali

Supporta le funzionalità di streaming live, transcoding, upscaling dell'AI e carichi di lavoro di video con throughput elevato.

Rendering e visualizzazione

Accelera i workflow dei processi di modellazione 3D, visual computing, rendering e grafica aziendale.

Elaborazione performante

Scala i carichi di lavoro più complessi per l'elaborazione dei dati, la simulazione e le applicazioni tecniche.