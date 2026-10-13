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根据您的工作负载选择合适的云 GPU

与 Akamai 专家探讨 AI、媒体、渲染和 HPC

关于工作负载适配、性能和预算的 GPU 指导

并非所有工作负载都需要相同的 GPU。Akamai 专家可帮助您比较不同的 GPU 选项，并规划合适的部署方案。

  • 根据您的工作负载，匹配合适的 GPU 性能和显存容量
  • 评估专用 GPU 和 LKE 部署方案
  • 讨论容量、区域、定价和时间表
  • 为生产环境的业务增长做好规划，避免过度采购基础架构

与 GPU 专家交流

与 Akamai 联系，探讨工作负载规模、使用模式、区域以及定价方案。
 

工作原理

告诉我们您正在构建什么

分享您的使用场景、工作负载类型、性能目标、区域以及时间安排。

查看 GPU 选项

Akamai 将帮助评估 GPU 在 AI 推理、媒体、渲染和计算工作负载等方面的适配性。

规划您的部署路径

获取有关 GPU 选择、定价、区域、Kubernetes 需求以及后续步骤的指导。

蓝色抽象图案下有一段文字，突出显示一项新研究，该研究指出 GPU/CPU 成本在生产过程中最难预测。

并非所有工作负载都需要相同的 GPU

随着工作负载进入生产阶段，GPU 容量规划变得更加困难。Akamai 专家可以帮助您根据工作负载和预算，选择合适的 GPU、区域和部署路径。

为什么选择 Akamai GPU

需求

Akamai Cloud 优势

为什么它很重要

Dedicated GPU 资源

获得强劲、可预测的性能

避免共享资源的瓶颈问题

适合工作负载的 GPU

选择 Blackwell、Ada 或 Quadro 选项

使性能需求与预算相匹配

分布式经济效益

采用可预测的定价和低成本出站流量

控制基础架构支出

Kubernetes 支持

将 GPU 节点添加到 LKE 群集

使用熟悉的工作流进行部署

灵活管理

使用 UI、API、CLI 和开发工具

使 GPU 适合现有运营

工作负载弹性

支持 AI、媒体、渲染和 HPC

避免因使用场景不当而过度购买

找到适合您的工作负载的 GPU

AI 推理

利用更靠近用户和数据的 GPU 计算资源，运行智能体、多模态和实时推理工作负载。

媒体处理

支持实时流媒体、转码、AI 超分辨率和高吞吐量视频工作负载。

渲染和可视化

加速 3D 建模、视觉计算、渲染和企业图形工作流。

高性能计算

扩展计算密集型工作负载，以满足数据处理、模拟和技术应用的需求。