根据您的工作负载选择合适的云 GPU

随着工作负载进入生产阶段，GPU 容量规划变得更加困难。Akamai 专家可以帮助您根据工作负载和预算，选择合适的 GPU、区域和部署路径。
关于工作负载适配、性能和预算的 GPU 指导
并非所有工作负载都需要相同的 GPU。Akamai 专家可帮助您比较不同的 GPU 选项，并规划合适的部署方案。
- 根据您的工作负载，匹配合适的 GPU 性能和显存容量
- 评估专用 GPU 和 LKE 部署方案
- 讨论容量、区域、定价和时间表
- 为生产环境的业务增长做好规划，避免过度采购基础架构
与 GPU 专家交流
与 Akamai 联系，探讨工作负载规模、使用模式、区域以及定价方案。
工作原理
并非所有工作负载都需要相同的 GPU
为什么选择 Akamai GPU
需求
Akamai Cloud 优势
为什么它很重要
Dedicated GPU 资源
获得强劲、可预测的性能
避免共享资源的瓶颈问题
适合工作负载的 GPU
选择 Blackwell、Ada 或 Quadro 选项
使性能需求与预算相匹配
分布式经济效益
采用可预测的定价和低成本出站流量
控制基础架构支出
Kubernetes 支持
将 GPU 节点添加到 LKE 群集
使用熟悉的工作流进行部署
灵活管理
使用 UI、API、CLI 和开发工具
使 GPU 适合现有运营
工作负载弹性
支持 AI、媒体、渲染和 HPC
避免因使用场景不当而过度购买