Escolha a GPU em nuvem ideal para sua workload

O planejamento da capacidade da GPU se torna mais desafiador à medida que as workloads são transferidas para a fase de produção. Os especialistas da Akamai podem ajudar você a escolher a GPU, a região e a trajetória de implementação mais adequadas à sua carga de trabalho e ao seu orçamento.
Orientações sobre GPUs para adequação à workload, desempenho e orçamento
Nem toda workload exige a mesma GPU. Os especialistas da Akamai podem ajudá-lo a comparar as opções de GPU e a definir a melhor estratégia de implementação.
- Adapte o desempenho e a memória da GPU às suas necessidades de trabalho.
- Avalie as opções de implantação de GPU dedicada e LKE
- Discuta capacidade, regiões, preços e prazos
- Planeje o crescimento da produção sem investir excessivamente em infraestrutura
Fale com um especialista em GPU
Entre em contato com a Akamai para discutir a workload, os padrões de uso, as regiões e as opções de preços.
Como funciona
Nem toda workload exige a mesma GPU
Por que as GPUs da Akamai
Necessidade
A vantagem da Akamai Cloud
Por que isso é importante
Recursos dedicados de GPU
Obtenha um desempenho forte e previsível
Evite gargalos em recursos compartilhados
A GPU certa para a sua workload
Escolha entre as opções Blackwell, Ada ou Quadro
O desempenho precisa estar alinhado com o orçamento
Economia distribuída
Use preços previsíveis e custos de saída reduzidos
Controle os gastos com infraestrutura
Suporte ao Kubernetes
Adicione nós de GPU aos clusters do LKE
Implemente usando fluxos de trabalho conhecidos
Gerenciamento flexível
Use IU, API, CLI e ferramentas de desenvolvedor
Integre a GPU às suas operações atuais
Flexibilidade da workload
Suporte para IA, mídia, renderização e HPC
Evite comprar em excesso para um caso de uso inadequado