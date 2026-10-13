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Escolha a GPU em nuvem ideal para sua workload

Fale com os especialistas da Akamai sobre IA, mídia, renderização e HPC

Orientações sobre GPUs para adequação à workload, desempenho e orçamento

Nem toda workload exige a mesma GPU. Os especialistas da Akamai podem ajudá-lo a comparar as opções de GPU e a definir a melhor estratégia de implementação.

  • Adapte o desempenho e a memória da GPU às suas necessidades de trabalho.
  • Avalie as opções de implantação de GPU dedicada e LKE
  • Discuta capacidade, regiões, preços e prazos
  • Planeje o crescimento da produção sem investir excessivamente em infraestrutura

Fale com um especialista em GPU

Entre em contato com a Akamai para discutir a workload, os padrões de uso, as regiões e as opções de preços.
 

Como funciona

Conte-nos o que você está construindo

Compartilhe seu caso de uso, tipo de workload, metas de desempenho, regiões e cronograma.

Analise as opções de GPU

A Akamai ajudará a avaliar a adequação da GPU para workloads de inferência de IA, mídia, renderização e computação.

Planeje a sua trajetória de implementação

Obtenha orientações sobre a escolha da GPU, preços, regiões, requisitos do Kubernetes e próximos passos.

Texto destacando um novo estudo que afirma que o custo da GPU/CPU é o mais difícil de prever na produção, com um padrão abstrato azul.

Nem toda workload exige a mesma GPU

O planejamento da capacidade da GPU se torna mais desafiador à medida que as workloads são transferidas para a fase de produção. Os especialistas da Akamai podem ajudar você a escolher a GPU, a região e a trajetória de implementação mais adequadas à sua carga de trabalho e ao seu orçamento.

Por que as GPUs da Akamai

Necessidade

A vantagem da Akamai Cloud

Por que isso é importante

Recursos dedicados de GPU

Obtenha um desempenho forte e previsível

Evite gargalos em recursos compartilhados

A GPU certa para a sua workload

Escolha entre as opções Blackwell, Ada ou Quadro

O desempenho precisa estar alinhado com o orçamento

Economia distribuída

Use preços previsíveis e custos de saída reduzidos

Controle os gastos com infraestrutura

Suporte ao Kubernetes

Adicione nós de GPU aos clusters do LKE

Implemente usando fluxos de trabalho conhecidos

Gerenciamento flexível

Use IU, API, CLI e ferramentas de desenvolvedor

Integre a GPU às suas operações atuais

Flexibilidade da workload

Suporte para IA, mídia, renderização e HPC

Evite comprar em excesso para um caso de uso inadequado

Encontre a GPU correta para sua workload

Inferência de IA

Execute workloads de inferência baseadas em agentes, multimodais e em tempo real com computação por GPU mais próxima dos usuários e dos dados.

Processamento de mídia

Suporte a transmissão ao vivo, transcodificação, aprimoramento de imagem por IA e workloads de vídeo de alta performance.

Renderização e visualização

Impulsione a modelagem 3D, a computação visual, a renderização e os fluxos de trabalho de gráficos corporativos.

Computação de alto desempenho

Amplie a capacidade para workloads intensivas em computação voltadas ao processamento de dados, simulações e aplicações técnicas.