기존의 CASB 및 SSE 솔루션은 주로 네트워크 트래픽과 애플리케이션 접속 보안을 위해 설계되었습니다. AI로 인해 보안이 필요한 위치가 바뀌었습니다. Akamai는 AI 활동이 실제로 일어나는 지점, 즉 상호작용 지점과 더욱 가까운 곳에서 보안을 제공합니다. 이를 통해 신원과 연동된 사람 및 에이전트의 활동을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있으므로 기업은 기존 보안 시스템의 기술적 부담 없이 실제로 필요한 보안 조치를 구현할 수 있습니다.