기존의 CASB 및 SSE 솔루션은 주로 네트워크 트래픽과 애플리케이션 접속 보안을 위해 설계되었습니다. AI로 인해 보안이 필요한 위치가 바뀌었습니다. Akamai는 AI 활동이 실제로 일어나는 지점, 즉 상호작용 지점과 더욱 가까운 곳에서 보안을 제공합니다. 이를 통해 신원과 연동된 사람 및 에이전트의 활동을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있으므로 기업은 기존 보안 시스템의 기술적 부담 없이 실제로 필요한 보안 조치를 구현할 수 있습니다.
정적 경계 방어 시스템은 AI의 속도와 규모에 대응할 수 없습니다
기업 워크플로는 그 어느 때보다 역동적이고 상호 연결되어 있습니다. 자율적인 AI 에이전트는 보이지 않는 권한으로 작동할 수 있어 최첨단 AI 기반 위협이 기존 보안 모델을 쉽게 무력화할 수 있습니다. 기업은 모든 수준에서 상호작용을 안전하게 보호할 수 있는 다중 보안 체계를 구축해야 합니다.
Akamai를 통해 AI 상호작용을 검색, 제어, 격리 및 검증하세요
직원부터 애플리케이션, API, 네트워크에 이르기까지, Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX), Akamai API Security, Akamai Guardicore Segmentation은 기업이 AI 상호작용을 모든 수준에서 보호하는 데 필요한 솔루션을 제공합니다.
Akamai Workforce Protector로 직원들의 AI 상호작용을 보호하세요
직원들이 AI 어시스턴트와 에이전트를 사용함에 따라 이러한 툴은 새로운 보안 리스크와 복잡한 권한 관리 문제를 야기합니다. Akamai Workforce Protector을 통해 이러한 상호작용을 보호하고, 비인간 에이전트에 대한 세분화된 권한을 제공하며, 제로 트러스트 제어 기능을 바탕으로 피싱 공격에 강한 인증 환경을 구현할 수 있습니다.
Akamai Workforce Protector로 직원들의 AI 상호작용을 보호하세요
직원들이 AI 어시스턴트와 에이전트를 사용함에 따라 이러한 툴은 새로운 보안 리스크와 복잡한 권한 관리 문제를 야기합니다. Akamai Workforce Protector을 통해 이러한 상호작용을 보호하고, 비인간 에이전트에 대한 세분화된 권한을 제공하며, 제로 트러스트 제어 기능을 바탕으로 피싱 공격에 강한 인증 환경을 구현할 수 있습니다.
Akamai App & API Protector, Akamai API Security, Akamai Firewall for AI를 통해 앱과 API의 상호작용 리스크를 최소화하세요
지속적인 API 호출은 앱을 표적으로 만듭니다. App & API Protector는 엣지에서 웹 애플리케이션 방화벽 보호 기능을 제공합니다. API Security는 API의 검색, 관리, 감사 기능을 제공합니다. Firewall for AI는 프롬프트 인젝션을 방어하고 데이터 유출 및 유해한 아웃풋으로부터 보호합니다.
Akamai Guardicore Segmentation과 Akamai Prolexic을 통해 AI 기반 리스크로 인한 인프라 유출로부터 보호하세요
AI는 인프라 공격의 규모를 확대하고, 유출의 수평 이동 속도를 크게 가속했습니다. Akamai Guardicore Segmentation은 세분화된 마이크로세그멘테이션을 통해 위협의 수평 이동을 차단하며, Akamai Prolexic은 대규모 DDoS 및 DNS 공격으로부터 인프라를 보호해 지속적인 가용성을 보장합니다.
Akamai Guardicore Segmentation과 Akamai Prolexic을 통해 AI 기반 리스크로 인한 인프라 유출로부터 보호하세요
AI는 인프라 공격의 규모를 확대하고, 유출의 수평 이동 속도를 크게 가속했습니다. Akamai Guardicore Segmentation은 세분화된 마이크로세그멘테이션을 통해 위협의 수평 이동을 차단하며, Akamai Prolexic은 대규모 DDoS 및 DNS 공격으로부터 인프라를 보호해 지속적인 가용성을 보장합니다.
Akamai가 직원, 애플리케이션, API 및 인프라에서 발생하는 AI 상호작용을 어떻게 보호하는지 알아보세요
Akamai의 AI 보안 솔루션은 글로벌 엣지 플랫폼과 실시간 위협 인텔리전스를 기반으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 사용자 및 에이전틱 AI 간 상호작용 관리
- 비즈니스 핵심 애플리케이션, API 및 엔터프라이즈 AI 모델 보호
- AI 워크로드를 지원하고 위협의 수평 이동을 방지하는 강력한 인프라를 구축하세요
Akamai가 모든 AI 상호작용을 어떻게 보호하는지 알아보세요
Akamai는 직원, 애플리케이션 및 API, 인프라에서 발생하는 모든 상호작용을 보호하는 데 도움이 됩니다. 이러한 상호작용에 대한 체계적인 가시성을 확보해 리스크를 줄이고, 공격이 확산되기 전에 차단하며, 지속적으로 통제 수단을 검증할 수 있습니다.
리소스
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai는 실시간 섀도 AI 사용 모니터링, 데이터 유출 방지, 자동화된 API 거버넌스를 통해 NIST AI 리스크 관리 프레임워크(AI RMF), ISO/IEC 42001, 그리고 글로벌 데이터 프라이버시 규정을 준수합니다. 지속적인 원격 측정 로그 기록으로 보안팀은 모든 AI 시스템 상호작용에 대해 감사 가능한 증거를 유지할 수 있습니다.
Akamai는 직원, 애플리케이션 및 API 계층, 그리고 기반 인프라에서 발생하는 디지털 상호작용을 보호합니다. Akamai는 실시간 브라우저 세션 내부, 엣지, 내부 워크로드 경로에 적극적인 보안 조치를 적용함으로써 AI 기반 위협에 대한 노출을 줄이고 공격이 확산되기 전에 이를 차단합니다.
직원들은 기업 시스템과 머신 스피드로 상호작용하는 AI 툴 및 에이전트에게 정기적으로 권한을 위임합니다. 실시간 상호작용 제어 기능이 없으면 이러한 비인간 주체는 민감한 데이터를 노출하고, 무단 확장 프로그램을 설치하며, 정적 접속 정책을 우회할 수 있습니다.
Akamai는 모든 소프트웨어 상호작용에 지속적인 검색, 실시간 행동 원격 측정 데이터, 엣지 WAF 보호 기능을 적용합니다. Akamai Firewall for AI는 기업 모델을 프롬프트 인젝션, 데이터 유출, 유해한 아웃풋으로부터 보호하며, Akamai Bot Manager는 적대적 에이전트의 자동화된 스크레이핑 및 정찰을 방어합니다.
공격자는 내부 네트워크 경로를 통해 30분 이내에 수평 이동이 가능합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 세분화된 소프트웨어 정의 룰을 적용해 워크로드를 격리하고 최소 권한 원칙에 따른 통신을 강제 적용합니다. 이 격리 기능은 침입으로 인한 피해 범위를 제한하고, 위협이 하이브리드 또는 멀티클라우드 인프라를 통해 확산되는 것을 방지합니다.
Akamai Prolexic 및 Edge DNS에서는 130개 이상의 국가에 걸쳐 1000Tbps 이상의 용량을 갖춘 분산형 엣지 네트워크를 활용합니다. Akamai는 연중무휴 24시간 운영되는 Security Operations Command Center(SOCC)의 전문가 지원을 통해 트래픽이 오리진 서버에 도달하기 전에 복잡한 대규모 DDoS 및 DNS 공격을 방어해 100% 플랫폼 가용성과 0초 SLA를 제공합니다.
기존의 경계는 고정된 네트워크 경계와 특정 시점의 ID 확인에 의존합니다. 오늘날의 업무는 동적 API 호출, 클라우드 마이크로서비스, 자율 에이전트를 통해 지속적으로 이루어집니다. 효과적인 보안 체계는 경계 게이트에 의존하는 대신, 모든 상호작용이 진행되는 가운데 지속적으로 의도를 평가하고 제어 기능을 적용합니다.
Akamai는 글로벌 엣지 라우팅부터 활성 브라우저 세션 및 내부 동서 트래픽에 이르기까지 전체 상호작용 라이프사이클에 보안 기능을 적용합니다. 매일 2100 테라바이트가 넘는 보안 데이터를 분석함으로써 Akamai는 새로운 위협을 즉시 파악하고, 모든 보호 대상 고객에게 새로운 보호 조치를 즉시 적용할 수 있습니다.
최첨단 AI 기반 위험에 대비해 방어 체계를 준비하세요
최첨단 AI 모델은 팀이 대응하기 전에 취약점 발견, 탐색 및 악용을 가속화할 수 있습니다. Akamai에 문의해 다음 방법에 대해 알아보세요.
- 노출된 애플리케이션, API 및 공격 경로 식별
- 측면 이동 차단 및 피해 범위 축소
- 봇, 에이전트 및 자동화된 정찰 행위 차단
- 취약점 보완 조치가 진행되는 동안 애플리케이션 및 API 보호
- AI로 가속화되는 위협에 대응하는 계층형 방어 체계 강화