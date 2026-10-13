従来のCASBおよびSSEソリューションは、主にネットワークトラフィックとアプリケーションアクセスを保護するように設計されていました。AIは、セキュリティ対策を講じるべき場所を変えています。Akamaiは、AIアクティビティが実際に発生する場所、すなわちインタラクションが行われる時点に近い場所にセキュリティを提供します。これにより、アイデンティティに関連付けられた人間とエージェントのアクティビティをリアルタイムで可視化して制御できるようになり、組織は従来のセキュリティスタックの技術的負債を継承することなく、実際に必要なセキュリティを展開できます。