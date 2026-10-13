A Akamai Prolexic e o Edge DNS dependem de uma rede distribuída de borda, com capacidade superior a 1.000 Tbps, presente em mais de 130 países. Com o apoio de especialistas do Security Operations Command Center (SOCC), disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Akamai neutraliza ataques DDoS e DNS complexos e de alto volume antes que o tráfego atinja os servidores de origem, garantindo 100% de disponibilidade da plataforma e acordos de nível de serviço (SLAs) com tempo de resposta zero.