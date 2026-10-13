As soluções tradicionais de CASB e SSE foram desenvolvidas principalmente para proteger o tráfego de rede e o acesso aos aplicativos. A inteligência artificial muda o local onde a segurança precisa ser implementada. A Akamai leva a segurança para mais perto do local onde a inteligência artificial realmente atua: o ponto de interação. Isso oferece visibilidade e controle em tempo real sobre as atividades humanas e dos agentes, vinculadas à identidade, permitindo que as organizações implementem a segurança de que realmente precisam, sem herdar as dívidas técnicas dos stacks de segurança antigos
As defesas estáticas de perímetro não conseguem acompanhar a velocidade e a escala da inteligência artificial
Os fluxos de trabalho corporativos estão mais dinâmicos e interligados do que nunca. Agentes de IA autônomos conseguem operar com um nível de autonomia nunca antes visto, permitindo que ameaças inovadoras baseadas em IA superem facilmente os modelos de segurança tradicionais. As organizações precisam de uma defesa em camadas que garanta a segurança das interações em todos os níveis.
Descubra, controle, contenha e valide as interações com IA usando a Akamai
Do funcionário ao aplicativo, da API à rede, o Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX), o Akamai API Security e o Akamai Guardicore Segmentation oferecem às organizações tudo o que é necessário para proteger suas interações com IA em todos os níveis.
Proteja as interações da sua equipe com IA usando o Akamai Workforce Protector
À medida que os funcionários utilizam assistentes e agentes de IA, essas ferramentas introduzem novos riscos de segurança e complexidades envolvendo permissões na conta. O Akamai Workforce Protector protege essas interações, oferece controle detalhado sobre agentes não humanos e implementa uma autenticação resistente a phishing por meio de controles Zero Trust.
Proteja as interações da sua equipe com IA usando o Akamai Workforce Protector
À medida que os funcionários utilizam assistentes e agentes de IA, essas ferramentas introduzem novos riscos de segurança e complexidades envolvendo permissões na conta. O Akamai Workforce Protector protege essas interações, oferece controle detalhado sobre agentes não humanos e implementa uma autenticação resistente a phishing por meio de controles Zero Trust.
Reduza os riscos dos aplicativos e das APIs interagirem com malignidades usando o Akamai App & API Protector, o Akamai API Security e o Akamai Firewall para IA
Chamadas contínuas à API tornam seus aplicativos vulneráveis a ataques. O App & API Protector oferece proteções de firewall de aplicações web diretamente na edge da rede. O API Security oferece recursos de descoberta, governança e auditoria de APIs. O firewall para IA inclui proteção contra injeções de prompt, além de medidas de segurança contra exfiltração de dados e geração de conteúdo prejudicial.
Proteja sua infraestrutura contra violações causadas por riscos relacionados à inteligência artificial com o Akamai Guardicore Segmentation e o Akamai Prolexic
A inteligência artificial ampliou os ataques à infraestrutura e acelerou significativamente a velocidade com que uma violação pode se mover lateralmente. O Akamai Guardicore Segmentation limita o movimento lateral das ameaças por meio de uma microssegmentação granular, enquanto o Akamai Prolexic protege a infraestrutura contra ataques DDoS volumétricos e de DNS, garantindo que os serviços continuem disponíveis e ativos.
Proteja sua infraestrutura contra violações causadas por riscos relacionados à inteligência artificial com o Akamai Guardicore Segmentation e o Akamai Prolexic
A inteligência artificial ampliou os ataques à infraestrutura e acelerou significativamente a velocidade com que uma violação pode se mover lateralmente. O Akamai Guardicore Segmentation limita o movimento lateral das ameaças por meio de uma microssegmentação granular, enquanto o Akamai Prolexic protege a infraestrutura contra ataques DDoS volumétricos e de DNS, garantindo que os serviços continuem disponíveis e ativos.
Como a Akamai protege as interações de IA por toda a equipe de trabalho, aplicativos, APIs e infraestrutura
As soluções de segurança baseadas em IA da Akamai, baseadas em uma plataforma global de edge e em inteligência contra ciberameaças em tempo real, ajudam a:
- Gerenciar interações de IA entre usuários e agentes
- Proteger suas aplicações, APIs e seus modelos corporativos de IA que são essenciais para os negócios
- Construa uma infraestrutura robusta que ofereça suporte a workloads de IA e impeça a propagação do movimento lateral das ameaças
Veja como a Akamai protege todas as suas interações com a inteligência artificial
A Akamai ajuda você a proteger todas as interações em qualquer meio, seja entre seus funcionários, aplicativos, APIs e infraestrutura. Obtenha visibilidade sistemática dessas interações, o que permite reduzir sua exposição, conter ataques antes que se espalhem e validação contínua dos controles implementados.
Recursos
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A Akamai está alinhada com frameworks como o NIST AI Risk Management Framework (AI RMF), a ISO/IEC 42001 e as regulamentações globais de privacidade de dados, oferecendo visibilidade em tempo real sobre o uso de IA não autorizada, controles de exfiltração de dados e governança automatizada de APIs. O registro contínuo de telemetria garante que as equipes de segurança mantenham um histórico verificável de todas as interações com o sistema de IA.
A Akamai protege as interações digitais onde quer que elas aconteçam: seja na sua equipe de trabalho, nas camadas de aplicações e APIs e na infraestrutura subjacente. Ao implementar a aplicação ativa de medidas de segurança em sessões de navegação em tempo real, na borda da rede e em todos os caminhos de workload interna, a Akamai reduz a exposição a ameaças impulsionadas por inteligência artificial e interrompe os ataques antes que se propaguem.
Os funcionários frequentemente delegam autoridade a ferramentas e agentes de inteligência artificial que interagem com sistemas corporativos em alta velocidade. Sem controles de interação em tempo real, essas entidades não humanas podem expor dados confidenciais, instalar extensões não autorizadas e burlar políticas de acesso estáticas.
A Akamai utiliza descoberta contínua, telemetria comportamental em tempo real e proteções WAF baseadas em borda em todas as interações de software. O Akamai Firewall for AI protege os modelos corporativos contra injeções de prompt, exfiltração de dados e geração de conteúdo prejudicial, enquanto o Akamai Bot Manager combate a coleta automatizada de dados e o reconhecimento realizado por agentes maliciosos.
Os invasores podem se mover lateralmente pela rede interna em menos de 30 minutos. O Akamai Guardicore Segmentation utiliza regras granulares definidas por software para isolar workloads e garantir comunicações com o mínimo de privilégios possível. Essa contenção limita o alcance de uma invasão e impede que ameaças se propaguem por infraestruturas híbridas ou multinuvem.
A Akamai Prolexic e o Edge DNS dependem de uma rede distribuída de borda, com capacidade superior a 1.000 Tbps, presente em mais de 130 países. Com o apoio de especialistas do Security Operations Command Center (SOCC), disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Akamai neutraliza ataques DDoS e DNS complexos e de alto volume antes que o tráfego atinja os servidores de origem, garantindo 100% de disponibilidade da plataforma e acordos de nível de serviço (SLAs) com tempo de resposta zero.
Os perímetros tradicionais dependem de limites de rede fixos e de verificações de identidade realizadas em um momento específico. O trabalho moderno flui continuamente por meio de chamadas dinâmicas de APIs, microsserviços em nuvem e agentes autônomos. Uma segurança eficaz avalia as intenções e aplica controles de forma contínua durante todas as interações ativas, em vez de depender apenas de barreiras de acesso.
A Akamai garante a aplicação de medidas de segurança em todo o ciclo de interação, desde o roteamento global de borda até as sessões ativas do navegador e o tráfego interno de leste a oeste. Analisar mais de 2.100 TB de dados de segurança todos os dias permite que a Akamai identifique novas ameaças imediatamente, possibilitando a implementação instantânea de novas proteções para todos os clientes protegidos
Prepare suas defesas para os riscos trazidos com a Frontier AI
Os modelos Frontier podem acelerar a descoberta, a sondagem e a exploração antes mesmo que as equipes consigam reagir. Fale com a Akamai para saber como:
- Identificar aplicações, APIs e rotas de ataque expostas.
- Conter o movimento lateral e reduzir o impacto.
- Interromper bots, agentes e atividades de reconhecimento automatizadas.
- Proteger aplicações e APIs enquanto a correção está em andamento.
- Fortalecer as defesas em camadas para combater ameaças aceleradas pela inteligência artificial.