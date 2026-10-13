Le soluzioni CASB e SSE tradizionali sono state progettate principalmente per proteggere il traffico di rete e l'accesso alle applicazioni. L'intelligenza artificiale cambia nelle aree in cui è richiesto un sistema di sicurezza. Akamai avvicina la sicurezza al punto in cui avviene effettivamente l'attività dell'AI: il punto di interazione. Ciò offre visibilità e controllo in tempo reale sulle attività dell'uomo e degli agenti per consentire alle organizzazioni di implementare il sistema di sicurezza di cui hanno effettivamente bisogno senza ereditare il debito tecnico degli stack di sicurezza esistenti
Le difese perimetrali statiche non sono in grado di tenere il passo con la velocità e la portata dell'intelligenza artificiale
I workflow aziendali sono più dinamici e interconnessi che mai. Gli agenti AI autonomi possono lavorare con autorità invisibili, consentendo alle minacce basate sull'AI di frontiera di eludere facilmente i modelli di sicurezza tradizionali. Le organizzazioni hanno bisogno di difese multilivello in grado di proteggere le interazioni a ogni livello.
Individua, controlla, contieni e verifica le interazioni con l'AI con l'aiuto di Akamai
Dal dipendente all'applicazione fino all'API e alla rete, Akamai Workforce Protector (in precedenza, LayerX), Akamai API Security e Akamai Guardicore Segmentation offrono alle organizzazioni tutto ciò di cui hanno bisogno per proteggere le loro interazioni con l'AI a ogni livello.
Proteggi le interazioni con l'AI dei dipendenti con l'aiuto di Akamai Workforce Protector
Poiché i dipendenti utilizzano assistenti e agenti AI, questi strumenti introducono nuovi rischi per la sicurezza e autorizzazioni complesse. Akamai Workforce Protector protegge queste interazioni, fornisce autorità granulari sugli agenti non umani e applica l'autenticazione anti-phishing con i controlli Zero Trust.
Proteggi le interazioni con l'AI dei dipendenti con l'aiuto di Akamai Workforce Protector
Poiché i dipendenti utilizzano assistenti e agenti AI, questi strumenti introducono nuovi rischi per la sicurezza e autorizzazioni complesse. Akamai Workforce Protector protegge queste interazioni, fornisce autorità granulari sugli agenti non umani e applica l'autenticazione anti-phishing con i controlli Zero Trust.
Riduci al minimo i rischi di interazione tra app e API con Akamai App & API Protector, Akamai API Security e Akamai Firewall for AI
Le continue chiamate API rendono le app degli obiettivi allettanti. App & API Protector offre sistemi di protezione basati su un WAF (Web Application Firewall) sull'edge. API Security fornisce funzioni di individuazione, governance e audit delle API. Firewall for AI aggiunge una difesa dagli attacchi di prompt injection e protegge dall'esfiltrazione dei dati e dai contenuti dannosi.
Proteggi le violazioni dell'infrastruttura dai rischi basati sull'intelligenza artificiale con Akamai Guardicore Segmentation e Akamai Prolexic
L'intelligenza artificiale ha scalato gli attacchi alle infrastrutture e ha potenziato la velocità con cui una violazione può muoversi lateralmente. Akamai Guardicore Segmentation limita il movimento laterale delle minacce utilizzando una microsegmentazione granulare, mentre Akamai Prolexic difende l'infrastruttura dagli attacchi DDoS e DNS volumetrici per mantenere una disponibilità continua.
Proteggi le violazioni dell'infrastruttura dai rischi basati sull'intelligenza artificiale con Akamai Guardicore Segmentation e Akamai Prolexic
L'intelligenza artificiale ha scalato gli attacchi alle infrastrutture e ha potenziato la velocità con cui una violazione può muoversi lateralmente. Akamai Guardicore Segmentation limita il movimento laterale delle minacce utilizzando una microsegmentazione granulare, mentre Akamai Prolexic difende l'infrastruttura dagli attacchi DDoS e DNS volumetrici per mantenere una disponibilità continua.
In che modo Akamai protegge le interazioni con l'AI di dipendenti, app, API e infrastrutture
Le soluzioni per la sicurezza dell'AI di Akamai, supportate da una piattaforma sull'edge globale e dall'intelligence sulle minacce in tempo reale, ti aiutano a:
- Gestire le interazioni degli utenti e dell'agentic AI
- Proteggere le applicazioni, le API e i modelli di AI più importanti
- Realizzare un'infrastruttura resiliente che potenzia i carichi di lavoro dell'AI e impedisce il movimento laterale delle minacce
Scopri in che modo Akamai protegge ogni interazione con l'AI
Akamai ti aiuta a proteggere ogni interazione tra dipendenti, applicazioni, API e infrastrutture. Acquisisci una visibilità sistematica su queste interazioni in modo da ridurre le vulnerabilità, contenere gli attacchi prima che si diffondano e verificare continuamente i controlli.
Risorse
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Akamai si allinea con le varie normative come il NIST AI Risk Management Framework (A RMF), l'ISO/IEC 42001 e le disposizioni globali sulla privacy dei dati, fornendo visibilità in tempo reale sull'utilizzo dell'AI ombra, controlli sull'esfiltrazione dei dati e governance automatizzata delle API. La registrazione continua della telemetria assicura ai team addetti alla sicurezza di mantenere una prova verificabile di tutte le interazioni con i sistemi basati sull'AI.
Akamai protegge le interazioni digitali nei punti in cui avvengono, a livello di dipendenti, applicazioni e API e dell'infrastruttura sottostante. Applicando i controlli attivi nelle sessioni di browser live, sull'edge e nei percorsi dei carichi di lavoro interni, Akamai riduce l'esposizione alle minacce basate sull'intelligenza artificiale e blocca gli attacchi prima che si diffondano.
I dipendenti concedono regolarmente un'autorità delegata agli strumenti e agli agenti AI che interagiscono con i sistemi aziendali in modo rapido. Senza controlli delle interazioni in tempo reale, queste entità non umane possono esporre dati sensibili, introdurre estensioni non autorizzate e ignorare le policy di accesso statico.
Akamai applica l'individuazione continua, la telemetria comportamentale in tempo reale e i sistemi di protezione WAF basati sull'edge ad ogni interazione dei software. Akamai Firewall for AI i difende i modelli aziendali da attacchi di prompt injection, esfiltrazione dei dati e contenuti dannosi, mentre Akamai Bot Manager riduce le operazioni automatizzate di scraping e ricognizione da parte dei criminali.
I criminali possono muoversi lateralmente tramite i percorsi di rete interni in meno di 30 minuti. Akamai Guardicore Segmentation applica regole granulari definite tramite software per isolare i carichi di lavoro e applicare il privilegio minimo per le comunicazioni. Questo contenimento limita il raggio d'azione di un'intrusione e impedisce alle minacce di attraversare infrastrutture ibride o multi-cloud.
Akamai Prolexic ed Edge DNS si affidano a una rete edge distribuita con oltre 1000 Tbps di capacità in più di 130 paesi. Supportato dagli esperti del SOCC (Security Operations Command Center) disponibili 24/7, Akamai mitiga gli attacchi DDoS e DNS complessi e ipervolumetrici prima che il traffico raggiunga i server di origine, fornendo una disponibilità della piattaforma del 100% e SLA immediati.
I perimetri tradizionali si basano su confini di rete fissi e controlli delle identità point-in-time. I workflow moderni attraversano continuamente chiamate API dinamiche, microservizi cloud e agenti autonomi. Una sicurezza efficace valuta l'intento e applica i controlli in modo continuo durante ogni interazione attiva, anziché affidarsi ai confini esistenti.
Akamai distribuisce l'applicazione delle policy all'intero ciclo di vita dell'interazione, dall'edge routing globale alle sessioni attive del browser fino al traffico est-ovest interno. L'analisi quotidiana di oltre 2100 TB di dati sulla sicurezza offre ad Akamai una visibilità immediata sulle minacce emergenti, consentendo di implementare immediatamente nuovi sistemi di sicurezza per tutti i clienti protetti
Prepara le difese per i rischi legati all'AI di frontiera
I modelli di frontiera possono accelerare l'individuazione, le esplorazioni e lo sfruttamento delle vulnerabilità prima che i team riescano a reagire. Parla con Akamai di come:
- Identificare le applicazioni esposte, le API e i percorsi degli attacchi
- Contenere il movimento laterale e ridurre il raggio d'azione degli attacchi
- Bloccare bot, agenti e operazioni di ricognizione automatizzate
- Proteggere le applicazioni e le API durante la mitigazione dei problemi
- Rafforzare i sistemi di difesa multilivello per le minacce basate sull'intelligenza artificiale