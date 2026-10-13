Le soluzioni CASB e SSE tradizionali sono state progettate principalmente per proteggere il traffico di rete e l'accesso alle applicazioni. L'intelligenza artificiale cambia nelle aree in cui è richiesto un sistema di sicurezza. Akamai avvicina la sicurezza al punto in cui avviene effettivamente l'attività dell'AI: il punto di interazione. Ciò offre visibilità e controllo in tempo reale sulle attività dell'uomo e degli agenti per consentire alle organizzazioni di implementare il sistema di sicurezza di cui hanno effettivamente bisogno senza ereditare il debito tecnico degli stack di sicurezza esistenti