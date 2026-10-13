Herkömmliche CASB- und SSE‑Lösungen wurden in erster Linie für den Schutz von Netzwerktraffic und Anwendungszugriff entwickelt. Doch KI verändert, wo die Sicherheit greifen muss. Akamai bringt Sicherheit näher an den Ort, an dem KI‑Aktivitäten stattfinden: an den Punkt der Interaktion. Hierdurch erhalten Sie Echtzeittransparenz und -kontrolle über Mitarbeiter- und Agentenaktivitäten – verknüpft mit der Identität. Und so können Sie die Sicherheit bereitstellen, die Sie tatsächlich benötigen, ohne die technischen Schulden älterer Sicherheitsstacks zu übernehmen.