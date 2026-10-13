Herkömmliche CASB- und SSE‑Lösungen wurden in erster Linie für den Schutz von Netzwerktraffic und Anwendungszugriff entwickelt. Doch KI verändert, wo die Sicherheit greifen muss. Akamai bringt Sicherheit näher an den Ort, an dem KI‑Aktivitäten stattfinden: an den Punkt der Interaktion. Hierdurch erhalten Sie Echtzeittransparenz und -kontrolle über Mitarbeiter- und Agentenaktivitäten – verknüpft mit der Identität. Und so können Sie die Sicherheit bereitstellen, die Sie tatsächlich benötigen, ohne die technischen Schulden älterer Sicherheitsstacks zu übernehmen.
Statische Netzwerkverteidigung kann nicht mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von KI mithalten
Unternehmensworkflows sind heute dynamischer und vernetzter als je zuvor und autonome KI‑Agenten haben mehr Berechtigungen denn je. So können Bedrohungen, die auf Frontier‑KI basieren, herkömmliche Sicherheitsmodelle leicht umgehen. Um dem zu begegnen, brauchen Unternehmen mehrschichtige Abwehrmechanismen, die Interaktionen auf jeder Ebene schützen.
Erkennen, kontrollieren, isolieren und validieren Sie KI‑Interaktionen mit Akamai
Von Mitarbeitern über Anwendungen und APIs bis hin zum Netzwerk – Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX), Akamai API Security und Akamai Guardicore Segmentation bieten Unternehmen alles, was sie brauchen, um ihre KI‑Interaktionen auf jeder Ebene zu schützen.
Schützen Sie die KI‑Interaktionen Ihrer Mitarbeiter mit Akamai Workforce Protector
Mitarbeiter setzen heute vermehrt KI‑Assistenten und -Agenten ein, doch diese neuen Tools bringen auch neue Sicherheitsrisiken und komplexe Berechtigungen mit sich. Akamai Workforce Protector schützt diese Interaktionen, bietet präzise Kontrolle über nicht-menschliche Agenten und setzt eine Phishing-resistente Authentifizierung mit Zero‑Trust-Kontrollen durch.
Schützen Sie die KI‑Interaktionen Ihrer Mitarbeiter mit Akamai Workforce Protector
Mitarbeiter setzen heute vermehrt KI‑Assistenten und -Agenten ein, doch diese neuen Tools bringen auch neue Sicherheitsrisiken und komplexe Berechtigungen mit sich. Akamai Workforce Protector schützt diese Interaktionen, bietet präzise Kontrolle über nicht-menschliche Agenten und setzt eine Phishing-resistente Authentifizierung mit Zero‑Trust-Kontrollen durch.
Minimieren Sie das Risiko von Anwendungs- und API‑Interaktionen mit Akamai App & API Protector, Akamai API Security und Akamai Firewall for AI.
Kontinuierliche API‑Aufrufe machen Ihre Anwendungen zu Angriffszielen. Um sie zu schützen, bietet App & API Protector WAF‑Schutz (Web Application Firewall) an der Edge, API Security unterstützt API‑Erkennung, -Governance und -Audits und Firewall for AI bietet Schutz vor Prompt Injection, Datenextraktion und toxischen Ausgaben.
Schützen Sie Ihre Infrastruktur mit Akamai Guardicore Segmentation und Akamai Prolexic vor KI‑basierten Risiken
KI hat Infrastrukturangriffe erweitert und die Geschwindigkeit erhöht, mit der sich ein Angriff lateral im Netzwerk ausbreiten kann. Akamai Guardicore Segmentation begrenzt die laterale Netzwerkbewegung von Bedrohungen mithilfe präziser Mikrosegmentierung, während Akamai Prolexic die Infrastruktur vor volumetrischen DDoS- und DNS‑Angriffen schützt, um eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Schützen Sie Ihre Infrastruktur mit Akamai Guardicore Segmentation und Akamai Prolexic vor KI‑basierten Risiken
KI hat Infrastrukturangriffe erweitert und die Geschwindigkeit erhöht, mit der sich ein Angriff lateral im Netzwerk ausbreiten kann. Akamai Guardicore Segmentation begrenzt die laterale Netzwerkbewegung von Bedrohungen mithilfe präziser Mikrosegmentierung, während Akamai Prolexic die Infrastruktur vor volumetrischen DDoS- und DNS‑Angriffen schützt, um eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten.
So schützt Akamai KI‑Interaktionen Ihrer Mitarbeiter, Anwendungen, APIs und Infrastruktur
Mit den KI‑Sicherheitslösungen von Akamai – unterstützt durch eine globale Edge-Plattform und Echtzeit-Threat-Intelligence – können Sie Folgendes erreichen:
- Nutzer- und KI‑Agenten-Interaktionen kontrollieren
- Geschäftskritische Anwendungen, APIs und KI‑Modelle schützen
- Eine resiliente Infrastruktur aufbauen, die KI‑Workloads unterstützt und die laterale Netzwerkbewegung von Bedrohungen verhindert
Erfahren Sie, wie Akamai jede KI‑Interaktion schützt
Akamai unterstützt Sie dabei, jede Interaktion Ihrer Mitarbeiter, Anwendungen, APIs und Ihrer Infrastruktur zu schützen, indem Sie systematische Einblicke in diese Interaktionen erhalten. So können Sie Ihr Risiko reduzieren, Angriffe eindämmen, bevor sie sich ausbreiten, und Kontrollen kontinuierlich validieren.
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Akamai entspricht Frameworks wie NIST AI Risk Management Framework (AI RMF), ISO/IEC 42001 und globalen Datenschutzvorschriften, indem es Echtzeiteinblicke in die Nutzung von Schatten‑KI, Kontrollen zum Schutz vor Datenextraktion sowie automatisierte API‑Governance bietet. Die kontinuierliche Telemetrie-Protokollierung gewährleistet, dass Sicherheitsteams alle Interaktionen mit KI‑Systemen in Audits nachweisen können.
Akamai schützt digitale Interaktionen dort, wo sie stattfinden: in der gesamten Belegschaft, auf allen Anwendungs- und API‑Ebenen und in der zugrunde liegenden Infrastruktur. Durch die aktive Durchsetzung innerhalb von Live-Browsersitzungen, an der Edge und über interne Workload-Pfade hinweg reduziert Akamai das Risiko KI‑basierter Bedrohungen und stoppt Angriffe, bevor sie sich ausbreiten.
Mitarbeiter gewähren KI‑Tools und -Agenten oft umfassende Berechtigungen, woraufhin sie in Maschinengeschwindigkeit mit Unternehmenssystemen interagieren. Ohne Echtzeit-Interaktionskontrollen können diese nicht-menschlichen Komponenten sensible Daten offenlegen, nicht autorisierte Erweiterungen einführen und statische Zugriffsrichtlinien umgehen.
Akamai wendet kontinuierliche Erkennung, Echtzeit-Verhaltensüberwachung und Edge‑basierten WAF‑Schutz bei jeder Softwareinteraktion an. Akamai Firewall for AI schützt Unternehmensmodelle vor Prompt Injection, Datenextraktion und toxischen Ausgaben, während Akamai Bot Manager automatisierte Scraping- und Ausspähungsaktivitäten durch Angreifer abwehrt.
Angreifer können sich in weniger als 30 Minuten lateral durch interne Netzwerkpfade bewegen. Akamai Guardicore Segmentation wendet präzise, softwaredefinierte Regeln an, um Workloads zu isolieren und die Kommunikation nach dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen durchzusetzen. Diese Eindämmung schränkt den Auswirkungsradius ein und verhindert, dass sich Bedrohungen in der Hybrid- oder Multi‑Cloud-Infrastruktur ausbreiten.
Akamai Prolexic und Edge DNS basieren auf einem verteilten Edge-Netzwerk, das sich über 1.000 Tbit/s an Kapazität in mehr als 130 Ländern erstreckt. Mit Unterstützung von rund um die Uhr verfügbaren SOCC‑Experten (Security Operations Command Center) wehrt Akamai komplexe, hypervolumetrische DDoS- und DNS‑Angriffe ab, bevor der Traffic Ihre Ursprungsserver erreicht. So erhalten Sie 100‑prozentige Plattformverfügbarkeit, die durch Null‑Sekunden-SLAs unterstützt wird.
Herkömmliche Netzwerkverteidigung setzt auf feste Netzwerkgrenzen und punktuelle Identitätsprüfungen. Doch moderne Workflows nutzen kontinuierlich dynamische API‑Aufrufe, Cloud-Microservices und autonome Agenten. Effektive Sicherheit bewertet die Absicht und setzt Kontrollen während jeder aktiven Interaktion kontinuierlich durch, anstatt sich auf Netzwerkgrenzen zu verlassen.
Akamai ermöglicht eine Durchsetzung über den gesamten Interaktionslebenszyklus hinweg: vom globalen Edge-Routing über aktive Browsersitzungen bis hin zum internen East‑West-Traffic. Indem wir täglich 2.100 TB an Sicherheitsdaten analysieren, erhält Akamai sofortige Einblicke in neue Bedrohungen, sodass wir sämtlichen Akamai-Kunden sofort neue Schutzmaßnahmen bereitstellen können.
Bereiten Sie Ihre Abwehrmaßnahmen auf Risiken durch Frontier-KI vor
Frontier-Modelle können die Entdeckung, Eruierung und Ausnutzung beschleunigen, bevor Teams reagieren können. Sprechen Sie mit Akamai darüber, wie Sie Folgendes erreichen können:
- Offenlegte Anwendungen, APIs und Angriffswege identifizieren
- laterale Netzwerkbewegungen eindämmen und den Auswirkungsradius verringern
- Bots, Agenten und automatisierte Ausspähungsversuche stoppen
- Anwendungen und APIs schützen, während die Schwachstelle behoben wird
- Mehrschichtige Verteidigung gegen KI‑beschleunigten Bedrohungen stärken