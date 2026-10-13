传统 CASB 和 SSE 解决方案主要针对网络流量和应用访问而设计。AI 改变了安全需要发生的位置。Akamai 将安全防护推进到 AI 活动实际发生的地方：交互点。这样就能对人类和智能体活动提供实时可见性与控制，并将其与身份关联，使企业能够部署真正需要的安全能力，而无需继承传统安全架构的技术债务。