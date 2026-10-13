传统 CASB 和 SSE 解决方案主要针对网络流量和应用访问而设计。AI 改变了安全需要发生的位置。Akamai 将安全防护推进到 AI 活动实际发生的地方：交互点。这样就能对人类和智能体活动提供实时可见性与控制，并将其与身份关联，使企业能够部署真正需要的安全能力，而无需继承传统安全架构的技术债务。
静态边界防御无法跟上 AI 的速度和规模
企业工作流比以往任何时候都更加动态、更加互联。自主 AI 代理能够以不可见的权限运行，使前沿 AI 驱动的威胁可以轻易绕过传统安全模型。企业需要分层防御，以保障各个层面的交互安全。
借助 Akamai，发现、控制、遏制并验证 AI 交互
从员工到应用，再到 API 和网络，Akamai Workforce Protector（原 LayerX）、Akamai API Security 和 Akamai Guardicore Segmentation 为企业提供所需能力，助其在各个层面保障 AI 交互安全。
借助 Akamai Workforce Protector 保障员工 AI 交互安全
员工使用 AI 助手和代理时，这些工具会引入新的安全风险和复杂的权限。Akamai Workforce Protector 可保障这些交互的安全，对非人类代理实施精细化权限管理，并通过 Zero Trust 控制强制执行抗钓鱼身份验证。
借助 Akamai Workforce Protector 保障员工 AI 交互安全
员工使用 AI 助手和代理时，这些工具会引入新的安全风险和复杂的权限。Akamai Workforce Protector 可保障这些交互的安全，对非人类代理实施精细化权限管理，并通过 Zero Trust 控制强制执行抗钓鱼身份验证。
借助 Akamai App & API Protector、Akamai API Security 和 Akamai Firewall for AI，最大限度降低应用和 API 交互风险。
持续的 API 调用会使您的应用成为攻击目标。App & API Protector 在边缘提供 Web 应用防火墙防护。API Security 提供 API 发现、治理和审计功能。Firewall for AI 新增了提示注入防御，以及针对数据渗漏和有害输出的防护。
借助 Akamai Guardicore Segmentation 和 Akamai Prolexic，防范 AI 驱动的风险，保障基础架构免遭入侵。
AI 加剧了基础架构攻击的规模，并大幅提升了入侵横向移动的速度。Akamai Guardicore Segmentation 通过精细化微分段限制威胁横向移动，而 Akamai Prolexic 则防御基础架构免受大规模 DDoS 和 DNS 攻击，以保持持续可用性。
借助 Akamai Guardicore Segmentation 和 Akamai Prolexic，防范 AI 驱动的风险，保障基础架构免遭入侵。
AI 加剧了基础架构攻击的规模，并大幅提升了入侵横向移动的速度。Akamai Guardicore Segmentation 通过精细化微分段限制威胁横向移动，而 Akamai Prolexic 则防御基础架构免受大规模 DDoS 和 DNS 攻击，以保持持续可用性。
Akamai 如何保障员工、应用、API 和基础架构中的 AI 交互安全
Akamai 的 AI 安全解决方案依托全球边缘平台与实时威胁情报，助力您：
- 规范并管理用户与智能体 AI 的交互行为
- 保护对业务至关重要的应用程序、API 和企业级 AI 模型
- 构建弹性基础架构，支撑 AI 工作负载，防止威胁横向移动
了解 Akamai 如何保护每一次 AI 交互
Akamai 助您保障员工、应用、API 和基础架构中每一次交互安全。系统化地了解这些交互，助您降低暴露面、在攻击扩散前加以遏制，并持续验证控制措施。
资源
常见问题
常见问题
Akamai 提供对影子 AI 使用的实时可见性、数据渗漏控制和自动化 API 治理，从而与 NIST AI 风险管理框架 (AI RMF)、ISO/IEC 42001 以及全球数据隐私法规保持一致。持续遥测日志记录可确保安全团队保留所有 AI 系统交互的可审计证据。
Akamai 在数字交互发生的位置提供保护——覆盖员工、应用、API 层以及底层基础架构。Akamai 将主动强制执行能力置于实时浏览器会话中、边缘节点上以及内部工作负载路径中，从而降低 AI 驱动威胁的暴露面，并在攻击扩散前将其阻止。
员工经常将委托权限授予以机器速度与企业系统交互的 AI 工具和智能体。如果没有实时交互控制，这些非人类实体可能泄露敏感数据、引入未经授权的扩展，并绕过静态访问策略。
Akamai 在每次软件交互中应用持续发现、实时行为遥测和基于边缘的 WAF 防护。Akamai Firewall for AI 保护企业模型免受提示注入、数据渗漏和有害输出的影响，而 Akamai Bot Manager 则缓解对抗性智能体发起的自动化抓取和侦察。
攻击者可在 30 分钟内通过内部网络路径横向移动。Akamai Guardicore Segmentation 应用精细的软件定义规则来隔离工作负载，并强制执行最小权限通信。这种遏制限制了入侵的影响范围，并阻止威胁穿越混合云或多云基础架构。
Akamai Prolexic 和 Edge DNS 依托分布式边缘网络，覆盖 130 多个国家/地区，容量超过 1,000 Tbps。在 24/7 Security Operations Command Center (SOCC) 专家的支持下，Akamai 在流量到达源站服务器之前缓解复杂的超大流量 DDoS 和 DNS 攻击，提供 100% 平台可用性和零秒 SLA。
传统边界依赖固定的网络边界和基于时间点的身份检查。现代工作流持续通过动态 API 调用、云微服务和自主智能体进行。有效的安全会在每次活跃交互期间持续评估意图并强制执行控制，而不是依赖边界网关。
Akamai 在整个交互生命周期内提供强制执行——从全球边缘路由到活跃浏览器会话，再到内部东西向流量。Akamai 每天分析超过 2,100 TB 的安全数据，能够即时洞察新兴威胁，使新的防护能力即时部署到所有受保护客户。
为防御前沿 AI 驱动的风险做好准备
前沿模型能够加速漏洞发现、目标探查和实际攻击，其速度之快往往让安全团队难以第一时间做出反应。联系 Akamai，了解我们如何协助您：
- 发现暴露的应用程序、API 及攻击路径
- 遏制横向移动，缩小影响范围
- 阻止爬虫程序、智能体及自动侦察行为
- 在修复进行期间保护应用程序和 API
- 强化分层防御，以应对 AI 加速型威胁