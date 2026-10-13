Les solutions CASB et SSE traditionnelles ont été principalement conçues pour sécuriser le trafic réseau et l'accès aux applications. L'IA redéfinit le périmètre de la sécurité. Akamai rapproche la sécurité de l'endroit où l'activité liée à l'IA se produit réellement : au point d'interaction. Cette approche offre une visibilité et un contrôle en temps réel sur les activités des humains et des agents, associés à leur identité. Cela permet aux entreprises de déployer les mesures de sécurité dont elles ont réellement besoin, sans hériter de la dette technique des anciens systèmes de sécurité.
Les défenses périmétriques statiques ne peuvent pas suivre la rapidité et l'essor de l'IA
Les flux de travail d'entreprise sont plus dynamiques et interconnectés que jamais. Les agents IA autonomes peuvent agir avec des autorisations peu visibles et permettre ainsi aux menaces émergentes accélérées par l'IA de déjouer facilement les modèles de sécurité traditionnels. Les entreprises ont besoin de défenses multicouches qui sécurisent les interactions à tous les niveaux.
Découvrez, contrôlez, contenez et validez les interactions avec l'IA grâce à Akamai
Des collaborateurs aux applications, en passant par les API et le réseau, Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX), Akamai API Security et Akamai Guardicore Segmentation offrent aux entreprises les outils nécessaires pour sécuriser leurs interactions avec l'IA à tous les niveaux.
Sécurisez les interactions de vos collaborateurs avec l'IA grâce à Akamai Workforce Protector
À mesure que les collaborateurs utilisent des assistants et des agents IA, ces outils introduisent de nouveaux risques de sécurité et complexifient la gestion des autorisations. Akamai Workforce Protector sécurise ces interactions, offre un contrôle granulaire des autorisations accordées aux agents non humains et impose une authentification résistante à l'hameçonnage grâce à des mécanismes Zero Trust.
Sécurisez les interactions de vos collaborateurs avec l'IA grâce à Akamai Workforce Protector
À mesure que les collaborateurs utilisent des assistants et des agents IA, ces outils introduisent de nouveaux risques de sécurité et complexifient la gestion des autorisations. Akamai Workforce Protector sécurise ces interactions, offre un contrôle granulaire des autorisations accordées aux agents non humains et impose une authentification résistante à l'hameçonnage grâce à des mécanismes Zero Trust.
Limitez les risques liés aux interactions avec les applications et les API grâce à Akamai App & API Protector, Akamai API Security et Akamai Firewall for AI
Les appels d'API permanents font de vos applications des cibles. App & API Protector offre des protections WAF (Web Application Firewall) en bordure de l'Internet. API Security permet de découvrir, de gouverner et d'auditer les API. Firewall for AI intègre une protection contre les injections de prompts, ainsi que des mesures de défense contre l'exfiltration de données et les sorties toxiques.
Protégez votre infrastructure contre les risques liés à l'IA grâce à Akamai Guardicore Segmentation et à Akamai Prolexic
L'IA a amplifié les attaques contre les infrastructures et accéléré considérablement la vitesse à laquelle les attaquants peuvent se déplacer latéralement. Akamai Guardicore Segmentation limite les mouvements latéraux des menaces grâce à une microsegmentation granulaire, tandis qu'Akamai Prolexic protège l'infrastructure contre les attaques DDoS et DNS volumétriques afin de garantir une disponibilité continue.
Protégez votre infrastructure contre les risques liés à l'IA grâce à Akamai Guardicore Segmentation et à Akamai Prolexic
L'IA a amplifié les attaques contre les infrastructures et accéléré considérablement la vitesse à laquelle les attaquants peuvent se déplacer latéralement. Akamai Guardicore Segmentation limite les mouvements latéraux des menaces grâce à une microsegmentation granulaire, tandis qu'Akamai Prolexic protège l'infrastructure contre les attaques DDoS et DNS volumétriques afin de garantir une disponibilité continue.
Comment Akamai sécurise les interactions avec l'IA au sein de vos effectifs, de vos applications, de vos API et de votre infrastructure
Les solutions de sécurité de l'IA d'Akamai, soutenues par une plateforme mondiale en bordure de l'Internet et des informations en temps réel sur les menaces, vous permettent de :
- gouverner les interactions des agents d'IA et des utilisateurs ;
- protéger les applications, API et modèles d'IA critiques de votre entreprise ;
- mettre en place une infrastructure résiliente capable de gérer les charges de travail d'IA et d'empêcher tout mouvement latéral des menaces.
Découvrez comment Akamai protège chaque interaction avec l'IA
Akamai vous aide à sécuriser chaque interaction au sein de vos effectifs, de vos applications, de vos API et de votre infrastructure. Bénéficiez d'une visibilité systématique sur ces interactions afin de réduire votre exposition, de contenir les attaques avant qu'elles ne se propagent et de valider en continu les mécanismes de contrôle.
Ressources
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Akamai s'aligne sur des cadres tels que le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST (AI RMF), la norme ISO/IEC 42001 et les réglementations mondiales en matière de protection des données, en offrant une visibilité en temps réel sur l'utilisation de l'IA fantôme, des mécanismes de contrôle contre l'exfiltration de données et une gouvernance automatisée des API. L'enregistrement continu des données de télémétrie permet aux équipes de sécurité de conserver une preuve vérifiable de toutes les interactions avec le système d'IA.
Akamai protège les interactions digitales là où elles se produisent : au sein de vos effectifs, au niveau des applications et des API, ainsi que dans l'infrastructure sous-jacente. En appliquant activement les mesures de sécurité au sein des sessions de navigation en temps réel, en bordure de l'Internet et sur les flux de travail internes, Akamai réduit l'exposition aux menaces accélérées par l'IA et bloque les attaques avant qu'elles ne se propagent.
Les collaborateurs délèguent régulièrement des autorisations à des outils et agents IA qui interagissent avec les systèmes de l'entreprise à la vitesse des machines. En l'absence de mécanismes de contrôle des interactions en temps réel, ces entités non humaines peuvent exposer des données sensibles, installer des extensions non autorisées et contourner les politiques d'accès statiques.
Akamai applique la découverte continue, la télémétrie comportementale en temps réel et des protections WAF en bordure de l'Internet à chaque interaction logicielle. Akamai Firewall for AI protège les modèles d'entreprise contre les injections de prompts, l'exfiltration de données et les sorties toxiques, tandis qu'Akamai Bot Manager limite l'extraction automatisée et la reconnaissance par des agents malveillants.
Les attaquants peuvent se déplacer latéralement via les chemins du réseau interne en moins de 30 minutes. Akamai Guardicore Segmentation applique des règles granulaires définies par logiciel pour isoler les charges de travail et imposer le principe du moindre privilège au niveau des communications. Ce confinement limite les dommages causés par une intrusion et empêche les menaces de se propager au sein d'infrastructures hybrides ou multicloud.
Akamai Prolexic et Edge DNS s'appuient sur un réseau distribué en bordure de l'Internet offrant plus de 1 000 Tbit/s de capacité dans plus de 130 pays. Grâce aux experts du centre de commande des opérations de sécurité (SOCC) disponible 24 h/24 et 7 j/7, Akamai neutralise les attaques DDoS et DNS hyper-volumétriques et complexes avant que le trafic n'atteigne vos serveurs d'origine, garantissant ainsi une disponibilité totale de la plateforme et des accords de niveau de service (SLA) de zéro seconde.
Les périmètres traditionnels reposent sur des limites réseau fixes et sur des vérifications d'identité ponctuelles. Les flux de travail actuels transitent en continu via des appels d'API dynamiques, des microservices cloud et des agents autonomes. Une sécurité efficace doit évaluer les intentions et appliquer des contrôles en continu lors de chaque interaction active, plutôt que de s'appuyer sur des points de contrôle situés aux frontières du système.
Akamai applique ses mécanismes de contrôle tout au long du cycle de vie des interactions, depuis le routage mondial en bordure de l'Internet jusqu'aux sessions de navigation actives et au trafic est-ouest interne. L'analyse de plus de 2 100 To de données de sécurité par jour offre à Akamai une visibilité immédiate sur les menaces émergentes, permettant le déploiement instantané de nouvelles protections pour l'ensemble des clients protégés.
Préparez vos défenses face aux risques liés à l'IA de nouvelle génération
Les modèles de nouvelle génération peuvent accélérer la découverte, les activités de reconnaissance et l'exploitation des vulnérabilités avant même que les équipes n'aient le temps de réagir. Échangez avec Akamai pour savoir comment :
- Identifier les applications, les API et les chemins d'attaque exposés
- Contenir les mouvements latéraux et limiter le rayon d'impact d'une compromission
- Bloquer les bots, les agents et les activités de reconnaissance automatisées
- Protéger les applications et les API pendant la mise en œuvre des mesures correctives
- Renforcer les défenses multicouches face aux menaces accélérées par l'IA