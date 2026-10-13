Les solutions CASB et SSE traditionnelles ont été principalement conçues pour sécuriser le trafic réseau et l'accès aux applications. L'IA redéfinit le périmètre de la sécurité. Akamai rapproche la sécurité de l'endroit où l'activité liée à l'IA se produit réellement : au point d'interaction. Cette approche offre une visibilité et un contrôle en temps réel sur les activités des humains et des agents, associés à leur identité. Cela permet aux entreprises de déployer les mesures de sécurité dont elles ont réellement besoin, sans hériter de la dette technique des anciens systèmes de sécurité.