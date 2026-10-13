Las soluciones CASB y SSE tradicionales se diseñaron principalmente para proteger el tráfico de red y el acceso a las aplicaciones. La IA cambia dónde debe aplicarse la seguridad. Akamai acerca la seguridad al lugar donde realmente se produce la actividad de la IA: el punto de interacción. Esto proporciona visibilidad y control en tiempo real de la actividad humana y de los agentes, vinculados a la identidad, de modo que las organizaciones puedan implementar la seguridad que realmente necesitan sin arrastrar la deuda técnica de las pilas de seguridad heredadas
Las defensas perimetrales estáticas no pueden seguir el ritmo de la velocidad y la escalabilidad de la IA
Los flujos de trabajo empresariales son más dinámicos y están más interconectados que nunca. Los agentes autónomos de IA pueden trabajar con una autoridad invisible, lo que permite que las amenazas transfronterizas basadas en la IA superen fácilmente los modelos de seguridad tradicionales. Las organizaciones necesitan defensas por capas que protejan las interacciones en todos los niveles.
Descubra, controle, contenga y valide las interacciones de IA con Akamai
Desde el empleado hasta la aplicación, pasando por la API y la red, Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX), Akamai API Security y Akamai Guardicore Segmentation ofrecen a las organizaciones lo que necesitan para proteger las interacciones de la IA en todos los niveles.
Proteja las interacciones de la IA de su plantilla con Akamai Workforce Protector
A medida que los empleados utilizan asistentes y agentes de IA, estas herramientas introducen nuevos riesgos de seguridad y permisos complejos. Akamai Workforce Protector protege estas interacciones, proporciona autoridad detallada sobre los agentes no humanos y aplica la autenticación resistente al phishing con controles Zero Trust.
Proteja las interacciones de la IA de su plantilla con Akamai Workforce Protector
A medida que los empleados utilizan asistentes y agentes de IA, estas herramientas introducen nuevos riesgos de seguridad y permisos complejos. Akamai Workforce Protector protege estas interacciones, proporciona autoridad detallada sobre los agentes no humanos y aplica la autenticación resistente al phishing con controles Zero Trust.
Minimice los riesgos de interacción entre aplicaciones y API con Akamai App & API Protector, Akamai API Security y Akamai Firewall for AI
Las llamadas continuas de las API hacen que sus aplicaciones se conviertan en objetivos. App & API Protector ofrece protección de firewall de aplicaciones web en el Edge. API Security permite detectar, controlar y auditar las API. Firewall for AI añade una defensa frente a la inyección de prompts y protecciones contra la exfiltración de datos y los resultados tóxicos.
Proteja las brechas de la infraestructura frente a los riesgos basados en IA con Akamai Guardicore Segmentation y Akamai Prolexic
La IA ha ampliado los ataques a la infraestructura y ha aumentado la velocidad a la que una brecha puede propagarse lateralmente. Akamai Guardicore Segmentation limita el movimiento lateral de las amenazas mediante la microsegmentación granular, mientras que Akamai Prolexic protege la infraestructura contra los ataques volumétricos de DDoS y DNS para mantener una disponibilidad continua.
Proteja las brechas de la infraestructura frente a los riesgos basados en IA con Akamai Guardicore Segmentation y Akamai Prolexic
La IA ha ampliado los ataques a la infraestructura y ha aumentado la velocidad a la que una brecha puede propagarse lateralmente. Akamai Guardicore Segmentation limita el movimiento lateral de las amenazas mediante la microsegmentación granular, mientras que Akamai Prolexic protege la infraestructura contra los ataques volumétricos de DDoS y DNS para mantener una disponibilidad continua.
Cómo protege Akamai las interacciones de la IA en su plantilla, aplicaciones, API e infraestructura
Las soluciones de seguridad de IA de Akamai, respaldadas por una plataforma en el Edge global y una inteligencia de amenazas en tiempo real, le ayudan a:
- Controle las interacciones de los usuarios y de la IA agéntica
- Proteja sus aplicaciones esenciales, API y modelos de IA empresarial
- Cree una infraestructura resiliente que impulse las cargas de trabajo de IA y evite el movimiento lateral de las amenazas
Descubra cómo Akamai protege todas las interacciones de la IA
Akamai le ayuda a proteger todas las interacciones en toda la plantilla, sus aplicaciones y API, y su infraestructura. Obtenga una visibilidad sistemática de estas interacciones, lo que le permitirá reducir la exposición, contener los ataques antes de que se propaguen y validar continuamente los controles.
Recursos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Akamai se alinea con marcos como el marco de gestión de riesgos de IA (AI RMF) del NIST, la norma ISO/IEC 42001 y las normativas de privacidad de datos globales, lo que proporciona visibilidad en tiempo real del uso de la IA en la sombra, los controles de exfiltración de datos y el control automatizado de API. El registro de telemetría continuo garantiza que los equipos de seguridad mantengan pruebas auditables de todas las interacciones del sistema de IA.
Akamai protege las interacciones digitales en el lugar en el que se producen: en su plantilla, en las capas de aplicaciones y API, y en la infraestructura subyacente. Mediante la aplicación activa dentro de las sesiones de navegador en tiempo real, en el Edge y en las rutas de cargas de trabajo internas, Akamai reduce la exposición a amenazas basadas en IA y detiene los ataques antes de que se propaguen.
Los empleados conceden con regularidad autoridad delegada a las herramientas y agentes de IA que interactúan con los sistemas empresariales a velocidad de máquina. Sin controles de interacción en tiempo real, estas entidades no humanas pueden exponer datos confidenciales, introducir extensiones no autorizadas y omitir las políticas de acceso estáticas.
Akamai aplica detección continua, telemetría del comportamiento en tiempo real y protecciones de WAF basadas en el Edge en cada interacción de software. Akamai Firewall for AI protege los modelos empresariales contra la inyección de prompts, la exfiltración de datos y los resultados tóxicos, mientras que Akamai Bot Manager mitiga el scraping automatizado y el reconocimiento por parte de agentes maliciosos.
Los atacantes pueden moverse lateralmente a través de rutas de red internas en menos de 30 minutos. Akamai Guardicore Segmentation aplica reglas granulares definidas por software para aislar las cargas de trabajo y aplicar comunicaciones de privilegios mínimos. Esta contención limita la onda expansiva de una intrusión e impide que las amenazas atraviesen la infraestructura híbrida o multinube.
Akamai Prolexic y Edge DNS se basan en una red en el Edge distribuida que abarca más de 1000 Tbps de capacidad en más de 130 países. Con el respaldo ininterrumpido de los expertos del centro de operaciones de seguridad (SOCC), Akamai mitiga ataques DDoS y DNS complejos e hipervolumétricos antes de que el tráfico llegue a sus servidores de origen, lo que proporciona una disponibilidad de la plataforma del 100 % y SLA de cero segundos.
Los perímetros tradicionales se basan en límites de red fijos y comprobaciones de identidad puntuales. El trabajo moderno fluye continuamente a través de llamadas de API dinámicas, microservicios en la nube y agentes autónomos. Una seguridad eficaz evalúa la intención y aplica controles continuamente durante cada interacción activa, en lugar de depender de puertas de límite.
Akamai ofrece cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de la interacción, desde el enrutamiento en el Edge global hasta sesiones activas de navegador y tráfico este-oeste interno. El análisis diario de más de 2100 TB de datos de seguridad proporciona a Akamai visibilidad inmediata de las amenazas emergentes, lo que permite implementar nuevas protecciones al instante en todos los clientes protegidos
Prepare sus defensas para los riesgos basados en la IA fronteriza
Los modelos fronterizos pueden acelerar la detección, el sondeo y la explotación antes de que los equipos puedan reaccionar. Hable con Akamai sobre cómo:
- Identificar las aplicaciones y las API expuestas y las rutas de ataque
- Detener el movimiento lateral y reducir la onda expansiva
- Detener los bots, los agentes y el reconocimiento automatizado
- Proteger las aplicaciones y las API mientras se realiza la corrección
- Reforzar las defensas por capas para las amenazas aceleradas por IA