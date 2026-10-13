Akamai Prolexic y Edge DNS se basan en una red en el Edge distribuida que abarca más de 1000 Tbps de capacidad en más de 130 países. Con el respaldo ininterrumpido de los expertos del centro de operaciones de seguridad (SOCC), Akamai mitiga ataques DDoS y DNS complejos e hipervolumétricos antes de que el tráfico llegue a sus servidores de origen, lo que proporciona una disponibilidad de la plataforma del 100 % y SLA de cero segundos.