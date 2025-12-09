CVE-2025-53841: Guardicore 로컬 권한 상승 취약점

Windows 환경에서 Akamai Guardicore Platform Agent의 일부로 실행되는 GC-AGENTS-SERVICE는 로컬 권한 상승 취약점이 존재했습니다. 해당 서비스는 일반 Windows 사용자에게 기본 쓰기 권한이 부여된 경로에서 OpenSSL 구성 파일을 읽으려고 시도했지만, 해당 경로는 존재하지 않았습니다.



이로 인해 권한이 없는 로컬 사용자가 해당 위치에 조작된 “openssl.cnf” 파일을 생성하고, 사용자 지정 OpenSSL 엔진 정의에 사용자 지정 DLL 파일의 경로를 지정해 Guardicore Agent 프로세스 권한으로 임의의 명령을 실행할 수 있었습니다.



Guardicore Agent는 SYSTEM 권한으로 실행되기 때문에, 권한이 없는 사용자도 이 취약점을 악용해 SYSTEM 수준의 권한을 획득할 수 있었습니다.



이 공격 경로는 워크스테이션 또는 서버에 로컬로 접속할 수 있는 사용자만 악용할 수 있으며 원격으로는 악용할 수 없습니다.



이 취약점에는 CVE-2025-53841가 할당되었습니다.