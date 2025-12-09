CVE-2025-53841: Vulnerabilidad de escalada local de privilegios en Guardicore

El servicio GC-AGENTS-SERVICE, que se ejecuta como parte del agente de la plataforma Akamai Guardicore para Windows, se vio afectado por una vulnerabilidad de derivación local de privilegios. El servicio ha intentado leer un archivo de configuración de OpenSSL desde una ubicación inexistente a la que los usuarios estándar de Windows tienen acceso de escritura predeterminado.



Esto permitía a un usuario local sin privilegios crear un archivo "openssl.cnf" especialmente diseñado en esa ubicación y, al especificar la ruta a un archivo DLL personalizado en una definición de motor OpenSSL personalizado, ejecutar comandos arbitrarios con los privilegios del proceso del agente de Guardicore.



Dado que el agente de Guardicore se ejecuta con privilegios del SISTEMA, esto permitió a un usuario sin privilegios elevar completamente los privilegios al nivel de SISTEMA de esta manera.



This attack vector could only be exploited by a user with local access to the workstation or server; it is not remotely exploitable.



A la vulnerabilidad se le ha asignado el código CVE-2025-53841.