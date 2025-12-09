CVE-2025-53841: Vulnerabilidad de escalada local de privilegios en Guardicore

Akamai ha mitigado una vulnerabilidad de derivación local de privilegios en el agente de la plataforma Akamai Guardicore para Windows. Las versiones actualizadas que incluyen una solución para esta vulnerabilidad están disponibles desde principios de noviembre de 2025 para todos los clientes que utilizan Guardicore, y recomendamos encarecidamente a todos los usuarios que actualicen (si aún no lo han hecho).
Detalles de la vulnerabilidad
El servicio GC-AGENTS-SERVICE, que se ejecuta como parte del agente de la plataforma Akamai Guardicore para Windows, se vio afectado por una vulnerabilidad de derivación local de privilegios. El servicio ha intentado leer un archivo de configuración de OpenSSL desde una ubicación inexistente a la que los usuarios estándar de Windows tienen acceso de escritura predeterminado.
Esto permitía a un usuario local sin privilegios crear un archivo "openssl.cnf" especialmente diseñado en esa ubicación y, al especificar la ruta a un archivo DLL personalizado en una definición de motor OpenSSL personalizado, ejecutar comandos arbitrarios con los privilegios del proceso del agente de Guardicore.
Dado que el agente de Guardicore se ejecuta con privilegios del SISTEMA, esto permitió a un usuario sin privilegios elevar completamente los privilegios al nivel de SISTEMA de esta manera.
This attack vector could only be exploited by a user with local access to the workstation or server; it is not remotely exploitable.
A la vulnerabilidad se le ha asignado el código CVE-2025-53841.
Mitigación
Para obtener instrucciones de actualización y detalles de la versión, consulte nuestro artículo de la base de conocimientos o póngase en contacto con nosotros a través del portal de Akamai Control Center si tiene alguna pregunta.
Agradecimientos especiales
Shadi Habbal, de TÜV Rheinland i-sec GmbH, fue quien llamó nuestra atención sobre esta vulnerabilidad. Akamai desea agradecer a Shadi y a TÜV Rheinland su cooperación profesional y su divulgación responsable.