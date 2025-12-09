CVE-2025-53841：Guardicoreにおけるローカル権限昇格の脆弱性

Akamaiは、Windows版Akamai Guardicore Platform Agentにおけるローカル権限昇格の脆弱性を緩和しました。この脆弱性の修正を含む最新バージョンは、2025年11月初旬からGuardicoreをご利用のお客様全員に提供されています。未対応の場合は、アップグレードすることを強く推奨します。
脆弱性の詳細
Windows上でAkamaiのGuardicore Platform Agentの一部として実行されているGC-AGENTS-SERVICEが、ローカル権限昇格の脆弱性が存在していました。このサービスは、標準的なWindowsユーザーがデフォルトで書き込みアクセス可能な存在しない場所から、OpenSSL構成ファイルを読み込もうとしました。
これにより、権限のないローカルユーザーは、その場所に細工された「openssl.cnf」ファイルを作成し、カスタムOpenSSLエンジン定義でカスタムDLLファイルへのパスを指定することで、Guardicore Agentプロセスの権限で任意のコマンドを実行することができました。
Guardicore AgentはSYSTEM権限で動作するため、この方法によって、権限のないユーザーでも権限を完全にSYSTEMレベルまで昇格させることが可能でした。
この攻撃ベクトルは、ワークステーションやサーバーのローカルアクセス権を持つユーザーのみが悪用できるもので、リモートからの攻撃は不可能です。
この脆弱性にはCVE-2025-53841が割り当てられています。
謝辞
この脆弱性は、TÜV Rheinland i-sec GmbHのShadi Habbal氏の情報提供により確認されました。Akamaiは、Shadi氏ならびにTÜV Rheinland社の専門的なご協力と責任ある情報開示に感謝申し上げます。