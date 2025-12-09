CVE-2025-53841：Guardicoreにおけるローカル権限昇格の脆弱性

Windows上でAkamaiのGuardicore Platform Agentの一部として実行されているGC-AGENTS-SERVICEが、ローカル権限昇格の脆弱性が存在していました。このサービスは、標準的なWindowsユーザーがデフォルトで書き込みアクセス可能な存在しない場所から、OpenSSL構成ファイルを読み込もうとしました。



これにより、権限のないローカルユーザーは、その場所に細工された「openssl.cnf」ファイルを作成し、カスタムOpenSSLエンジン定義でカスタムDLLファイルへのパスを指定することで、Guardicore Agentプロセスの権限で任意のコマンドを実行することができました。



Guardicore AgentはSYSTEM権限で動作するため、この方法によって、権限のないユーザーでも権限を完全にSYSTEMレベルまで昇格させることが可能でした。



この攻撃ベクトルは、ワークステーションやサーバーのローカルアクセス権を持つユーザーのみが悪用できるもので、リモートからの攻撃は不可能です。



この脆弱性にはCVE-2025-53841が割り当てられています。