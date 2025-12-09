CVE-2025-53841：Guardicore 本地权限升级漏洞

作为 Windows 版 Akamai Guardicore 平台代理的一部分运行的 GC-AGENTS-SERVICE 服务受到本地权限升级漏洞的影响。该服务试图从一个不存在的位置读取 OpenSSL 配置文件，而普通 Windows 用户默认拥有对该路径的写入权限。



这导致无权限的本地用户能够在该位置创建精心构造的“openssl.cnf”文件，并通过在自定义 OpenSSL 引擎定义中指定自定义 DLL 文件的路径，以 Guardicore 代理进程的权限执行任意命令。



由于 Guardicore 代理具有 SYSTEM 特权，因此任何无权限用户都可以通过这种方式将权限全面升级至 SYSTEM 级别。



这种攻击方式只能被拥有工作站或服务器本地访问权限的用户利用，无法远程利用。



该漏洞已被分配了编号 CVE-2025-53841。