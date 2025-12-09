CVE-2025-53841: Vulnerabilidade de elevação de privilégios locais no Guardicore

O serviço GC-AGENTS-SERVICE, executado como parte do Guardicore Platform Agent da Akamai no Windows, foi afetado por uma vulnerabilidade de escalonamento de privilégios local. O serviço tentou ler um arquivo de configuração do OpenSSL em um local inexistente, ao qual os usuários padrão do Windows têm acesso de gravação por padrão.



Isso permitiu que um usuário local sem privilégios criasse um arquivo "openssl.cnf" especialmente elaborado nesse local e, ao especificar o caminho para um arquivo DLL personalizado na definição de um mecanismo OpenSSL personalizado, executasse comandos arbitrários com os mesmos privilégios do processo do Guardicore Agent.



Como o Guardicore Agent é executado com privilégios de SYSTEM, isso permitiu que um usuário sem privilégios elevasse totalmente seus privilégios ao nível de SYSTEM dessa maneira.



Este vetor de ataque só pode ser explorado por um usuário com acesso local à estação de trabalho ou ao servidor; não é possível explorá-lo remotamente.



A vulnerabilidade foi identificada com o código CVE-2025-53841.