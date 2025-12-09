CVE-2025-53841: Schwachstelle für lokale Berechtigungseskalation in Guardicore

Akamai hat eine Schwachstelle für lokale Berechtigungseskalation in Akamai Guardicore Platform Agent für Windows behoben. Seit November 2025 stehen allen Kunden, die Guardicore nutzen, aktualisierte Versionen zur Verfügung, die eine Lösung für diese Sicherheitslücke enthalten. Wir empfehlen allen Nutzern dringend, ein Upgrade durchzuführen (falls dies noch nicht geschehen ist).
Schwachstellendetails
Der GC-AGENTS-SERVICE, der als Teil des Akamai Guardicore Platform Agent für Windows ausgeführt wird, war von einer lokalen Sicherheitslücke betroffen. Der Dienst hat versucht, eine OpenSSL-Konfigurationsdatei von einem nicht vorhandenen Speicherort zu lesen, auf den normale Windows-Nutzer standardmäßig Schreibzugriff haben.
Hierdurch konnten lokale Nutzer ohne Berechtigung eine speziell erstellte Datei „openssl.cnf“ an diesem Speicherort hinzufügen. Und indem sie in dieser Datei einen Pfad zu einer nutzerdefinierten DLL‑Datei in einer nutzerdefinierten OpenSSL-Engine-Definition angaben, konnten sie beliebige Befehle mit den Berechtigungen des Guardicore Agent-Prozesses ausführen.
Und da Guardicore Agent mit SYSTEM-Berechtigungen ausgeführt wird, konnten Nutzer ohne Berechtigung hierdurch ihre Berechtigungen auf SYSTEM-Ebene erhöhen.
Dieser Angriffsvektor kann nur von einem Nutzer mit lokalem Zugriff auf die Workstation oder den Server ausgenutzt werden; er kann nicht remote ausgenutzt werden.
Der Schwachstelle wurde die Kennung CVE-2025-53841 zugewiesen.
Abwehr
Anweisungen zum Upgrade sowie Versionsdetails finden Sie in unserem Knowledge-Base-Artikel. Bei Fragen können Sie sich auch über das Akamai Control Center Portal an uns wenden.
Besonderen Dank
Diese Schwachstelle wurde uns von Shadi Habbal der TÜV Rheinland i-sec GmbH gemeldet. Akamai dankt Habbal und TÜV Rheinland für ihre professionelle Zusammenarbeit und ihre verantwortungsvolle Offenlegung.