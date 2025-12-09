CVE-2025-53841: Schwachstelle für lokale Berechtigungseskalation in Guardicore

Der GC-AGENTS-SERVICE, der als Teil des Akamai Guardicore Platform Agent für Windows ausgeführt wird, war von einer lokalen Sicherheitslücke betroffen. Der Dienst hat versucht, eine OpenSSL-Konfigurationsdatei von einem nicht vorhandenen Speicherort zu lesen, auf den normale Windows-Nutzer standardmäßig Schreibzugriff haben.



Hierdurch konnten lokale Nutzer ohne Berechtigung eine speziell erstellte Datei „openssl.cnf“ an diesem Speicherort hinzufügen. Und indem sie in dieser Datei einen Pfad zu einer nutzerdefinierten DLL‑Datei in einer nutzerdefinierten OpenSSL-Engine-Definition angaben, konnten sie beliebige Befehle mit den Berechtigungen des Guardicore Agent-Prozesses ausführen.



Und da Guardicore Agent mit SYSTEM-Berechtigungen ausgeführt wird, konnten Nutzer ohne Berechtigung hierdurch ihre Berechtigungen auf SYSTEM-Ebene erhöhen.



Dieser Angriffsvektor kann nur von einem Nutzer mit lokalem Zugriff auf die Workstation oder den Server ausgenutzt werden; er kann nicht remote ausgenutzt werden.



Der Schwachstelle wurde die Kennung CVE-2025-53841 zugewiesen.