CVE-2025-53841 : vulnérabilité d'élévation des privilèges locaux dans Guardicore

Le service GC-AGENTS-SERVICE, qui fait partie de l'agent de la plateforme Akamai Guardicore pour Windows, présentait une faille de sécurité liée à l'élévation des privilèges locaux. Ce service a tenté de lire un fichier de configuration OpenSSL à partir d'un emplacement inexistant, auquel les utilisateurs Windows standard ont normalement accès en écriture.



Cela permettait à un utilisateur local sans privilège de créer un fichier « openssl.cnf » élaboré à cet emplacement et, en spécifiant le chemin d'un fichier DLL personnalisé dans une définition de moteur OpenSSL personnalisée, d'exécuter des commandes arbitraires avec les privilèges du processus de l'agent Guardicore.



Puisque l'agent Guardicore s'exécute avec des privilèges SYSTÈME, l'utilisateur sans privilège pouvait élever ses privilèges au niveau SYSTÈME de cette manière.



Ce vecteur d'attaque peut uniquement être exploité par un utilisateur ayant un accès local au poste de travail ou au serveur ; il n'est pas exploitable à distance.



La vulnérabilité a été identifiée sous le numéro CVE-2025-53841.