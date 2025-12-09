CVE-2025-53841: una vulnerabilità di escalation dei privilegi locali in Guardicore

Il servizio GC-AGENTS-SERVICE eseguito come parte di Akamai Guardicore Platform Agent su Windows è stato influenzato da una vulnerabilità dell'escalation dei privilegi locali. Il servizio ha tentato di leggere un file di configurazione OpenSSL da una posizione inesistente a cui gli utenti di Windows standard hanno accesso in scrittura predefinito.



Ciò ha consentito a un utente locale senza privilegi di creare un file "openssl.cnf" dannoso in tale posizione e, specificando il percorso di un file DLL personalizzato in una definizione del motore OpenSSL personalizzata, di eseguire comandi arbitrari con i privilegi del processo di Guardicore Agent.



Poiché Guardicore Agent opera con privilegi di sistema, un utente non privilegiato è riuscito ad elevare completamente i propri privilegi fino al livello di sistema in questo modo.



Questo vettore di attacco può essere sfruttato solo da un utente con accesso locale alla workstation o al server presi di mira, ma non è sfruttabile in remoto.



A questa vulnerabilità è stato assegnato il codice CVE-2025-53841.