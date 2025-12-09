CVE-2025-53841: una vulnerabilità di escalation dei privilegi locali in Guardicore

Akamai ha mitigato una vulnerabilità di escalation dei privilegi locali presente in Akamai Guardicore Platform Agent per Windows. Le versioni aggiornate della soluzione che contengono una correzione per questa vulnerabilità sono state rese disponibili a tutti i clienti che utilizzano Guardicore a partire dall'inizio di novembre 2025, pertanto consigliamo vivamente a tutti gli utenti di eseguire l'aggiornamento (se questa operazione non è stata già eseguita).
Dettagli della vulnerabilità
Il servizio GC-AGENTS-SERVICE eseguito come parte di Akamai Guardicore Platform Agent su Windows è stato influenzato da una vulnerabilità dell'escalation dei privilegi locali. Il servizio ha tentato di leggere un file di configurazione OpenSSL da una posizione inesistente a cui gli utenti di Windows standard hanno accesso in scrittura predefinito.
Ciò ha consentito a un utente locale senza privilegi di creare un file "openssl.cnf" dannoso in tale posizione e, specificando il percorso di un file DLL personalizzato in una definizione del motore OpenSSL personalizzata, di eseguire comandi arbitrari con i privilegi del processo di Guardicore Agent.
Poiché Guardicore Agent opera con privilegi di sistema, un utente non privilegiato è riuscito ad elevare completamente i propri privilegi fino al livello di sistema in questo modo.
Questo vettore di attacco può essere sfruttato solo da un utente con accesso locale alla workstation o al server presi di mira, ma non è sfruttabile in remoto.
A questa vulnerabilità è stato assegnato il codice CVE-2025-53841.
Mitigazione
Per istruzioni sull'aggiornamento e dettagli sulla versione, consulta il nostro articolo della Knowledge Base o contattaci tramite il portale Akamai Control Center per qualsiasi domanda.
Ringraziamenti speciali
Questa vulnerabilità è stata segnalata alla nostra attenzione da Shadi Habbal di TÜV Rheinland i-sec GmbH. Akamai desidera ringraziare Shadi e TÜV Rheinland per la loro collaborazione professionale e per aver agito con responsabilità nella divulgazione delle informazioni.