Uma das maiores instituições financeiras da Europa com forte presença internacional, o Commerzbank gera valor para os clientes com serviços digitais inovadores, baseados em APIs. Desde o início, o banco enfatizou a criação de soluções altamente reutilizáveis, começando por suas operações CRUD (Create, Read, Update, Delete). Essa abordagem serviu de base para escalabilidade e extensibilidade excepcionais, facilitando a integração de APIs internas e externas ao seu ecossistema com o passar do tempo.

Mas em uma era acelerada pela IA, o Commerzbank entendeu que as medidas tradicionais de segurança não eram suficientes para manter a confiança dos clientes e atender à expectativa crescente por um acesso seguro e contínuo. O banco implementou uma ampla gama de mecanismos robustos, incluindo a adesão aos princípios OWASP, definições de interface bem definidas e limpas, políticas rigorosas, conceitos de token seguro e testes de penetração regulares. No entanto, à medida que as ameaças e a complexidade aumentavam, o Commerzbank precisava de uma solução capaz de se adaptar em tempo real.

Para isso, o banco fez uma parceria com a Akamai e a Deloitte, implantando uma camada dedicada de segurança de APIs que fortaleceu e ampliou a plataforma de gerenciamento de APIs que já usava. A iniciativa ajudou o banco a detectar anomalias, descobrir APIs sombra não gerenciadas e fortalecer a governança entre os departamentos, sem perder a agilidade, a conformidade e a capacidade de escalonar com segurança, conforme o ecossistema de APIs se expande.