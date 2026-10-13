Commerzbank, l'une des plus grandes institutions financières européennes dotée d'une forte présence internationale, génère de la valeur pour ses clients grâce à des services digitaux innovants qui reposent sur les API. Dès le départ, la banque s'est concentrée sur la création de solutions hautement réutilisables, en commençant par ses opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete [création, lecture, mise à jour, suppression]). Cette approche a posé les bases d'une évolutivité et d'une extensibilité exceptionnelles, facilitant ainsi l'intégration d'API internes et externes dans son écosystème au fil du temps.

Mais dans un contexte d'accélération portée par l'IA, Commerzbank a compris que les mesures traditionnelles de sécurité dès la conception ne suffisaient plus à préserver la confiance des clients ni à répondre aux attentes croissantes d'accès sécurisé et sans faille. La banque a mis en œuvre divers mécanismes robustes : respect des principes de l'OWASP, définitions d'interface claires et bien structurées, règles strictes, jetons sécurisés et tests de pénétration réguliers. Toutefois, face à l'augmentation des menaces et de la complexité, Commerzbank avait besoin d'une solution capable de s'adapter en temps réel.

Dans cette logique, la banque s'est associée à Akamai et Deloitte pour déployer une couche dédiée de sécurité des API venant renforcer et étendre sa plateforme existante de gestion des API. Cette initiative a permis à la banque de détecter les anomalies, d'identifier les API fantômes non gérées et de renforcer la gouvernance entre les équipes, tout en maintenant l'agilité, la conformité et la capacité à évoluer en toute sécurité à mesure que son écosystème d'API s'élargit.