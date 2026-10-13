Die Commerzbank, eines der größten europäischen Finanzinstitute mit einer starken internationalen Präsenz, bietet Kunden durch innovative, API-gestützte digitale Dienste einen Mehrwert. Von Anfang an betonte die Bank die Entwicklung von hochgradig wiederverwendbaren Lösungen, angefangen mit den CRUD-Vorgängen (Create, Read, Update, Delete; Erstellen/Lesen/Aktualisieren/Löschen). Dieser Ansatz legte die Grundlage für außergewöhnliche Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit und machte es einfacher, interne und externe APIs im Laufe der Zeit in das Ökosystem zu integrieren.

Doch in einem Zeitalter, das durch KI beschleunigt wurde, erkannte die Commerzbank, dass herkömmliche Security-by-Design-Maßnahmen nicht ausreichen, um das Kundenvertrauen zu halten und die wachsenden Erwartungen an einen sicheren, nahtlosen Zugriff zu erfüllen. Die Bank implementierte eine breite Palette zuverlässiger Mechanismen, darunter die Einhaltung der OWASP-Grundsätze, klar definierte und übersichtliche Schnittstellendefinitionen, strenge Richtlinien, sichere Tokenkonzepte und regelmäßige Penetrationstests. Da die Bedrohungen und die Komplexität jedoch zunahmen, benötigte die Commerzbank eine Lösung, die sich in Echtzeit anpassen ließ.

Zu diesem Zweck arbeitete die Bank mit Akamai und Deloitte zusammen, um eine spezielle API-Sicherheitsebene bereitzustellen, die ihre bestehende API-Managementplattform stärkt und erweitert. Die Initiative half der Bank, Anomalien zu erkennen, nicht verwaltete Shadow-APIs aufzudecken und die Governance abteilungsübergreifend zu stärken. Gleichzeitig wurde die Agilität, Compliance und die Fähigkeit zur sicheren Skalierung im Zuge der Erweiterung des API-Ökosystems aufrechterhalten.