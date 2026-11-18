Si tratta di un servizio gestito che fornisce indagini sugli incidenti 24/7 condotte da esperti e una risposta rapida ai problemi per proteggere le API aziendali e per potenziare i team del SOC (Security Operations Center).
Concetti chiave
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L'espansione dell'adozione delle API sovraccarica i team addetti alla sicurezza.
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Le crescenti superfici di attacco e la carenza di talenti rendono vulnerabili le API aziendali, richiedendo di rafforzare le attività degli esperti del SOC per mitigare le minacce. L'espansione delle superfici di attacco e la carenza di talenti rendono vulnerabili le API aziendali, richiedendo un potenziamento del SOC gestito da esperti per mitigare le minacce.
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Le vulnerabilità delle API non risolte mettono a rischio i dati aziendali.
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La mancanza di competenze specializzate mette a rischio i dati critici, rendendo essenziale un'accurata indagine degli incidenti per risolvere le cause di base.
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I ritardi non controllati nella risoluzione dei problemi di sicurezza amplificano l'impatto degli attacchi.
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I ritardi nelle risposte alle minacce aumentano la vulnerabilità aziendale, richiedendo un monitoraggio 24/7 da parte degli analisti del SOCC di Akamai per consentire una rapida mitigazione.
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Le misure di sicurezza reattive non offrono protezione nel lungo termine.
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Una difesa operativa inadeguata aumenta le vulnerabilità, richiedendo servizi di consulenza e ricerca proattiva delle minacce per creare una sicurezza solida.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Il servizio affronta le sfide legate all'espansione delle superfici di attacco derivante dalla rapida adozione delle API, dalla carenza di talenti nella cybersecurity, dalle lacune di competenze nella sicurezza delle API e dalla difficoltà di analizzare i risultati critici delle API o di correggere le cause di base.
I componenti principali sono: monitoraggio proattivo con rilevamento avanzato delle anomalie; indagini approfondite sugli incidenti per fornire consigli utili e soluzioni per le cause di base; e protezione scalabile con accesso 24/7 al SOCC (Security Operations Command Center) di Akamai.
Le funzioni principali includono: monitoraggio e supporto 24/7, ricerca delle minacce, servizi di consulenza e operazionalizzazione per le API, servizi professionali continui, assistenza dedicata e SLA migliorati per la correzione/sostituzione dei prodotti.
Il servizio potenzia i team del SOC fornendo analisti specializzati nella sicurezza delle API che monitorano attivamente i comportamenti del runtime, indagano sugli eventi di sicurezza e rispondono agli incidenti di runtime.
I vantaggi offerti alle aziende includono: protezione completa delle API, gestione della sicurezza da parte di esperti tramite il SOCC globale di Akamai, risoluzione più rapida degli incidenti e operazioni di sicurezza scalabili.