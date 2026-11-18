Es handelt sich um einen verwalteten Service, der rund um die Uhr eine von Experten geleitete Vorfallsuntersuchung und schnelle Reaktion bietet, um Unternehmens‑APIs zu schützen und interne SOC‑Teams (Security Operations Center) zu ergänzen.
Wichtige Erkenntnisse
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Zunehmende API‑Einführung überfordert Sicherheitsteams:
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Wachsende Angriffsflächen und Fachkräftemangel sorgen für API‑Risiken – deshalb braucht es eine von Experten geleitete SOC‑Erweiterung, um Bedrohungen effektiv abzuwehren.
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Nicht behobene API‑Schwachstellen gefährden Unternehmensdaten:
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Der Mangel an speziellem Fachwissen gefährdet kritische Daten, weshalb eine gründliche Untersuchung von Vorfällen unerlässlich ist, um Ursachen zu beheben.
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Unkontrollierte Sicherheitsverzögerungen steigern die Auswirkungen von Angriffen:
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Eine verzögerte Bedrohungsreaktion erhöht Schwachstellen im Unternehmen – die Rund‑um‑die‑Uhr-Überwachung durch Akamai-SOCC‑Analysten gewährleistet eine schnelle Abwehr.
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Reaktive Sicherheitsmaßnahmen bieten keinen langfristigen Schutz:
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Eine unzureichende betriebliche Verteidigung erhöht das Risiko – um eine zuverlässige Sicherheit aufzubauen, braucht es proaktive Threat‑Hunting- und Beratungsservices.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Service bewältigt erweiterte Angriffsflächen aufgrund schneller API‑Einführung, den Fachkräftemangel im Bereich Cybersicherheit, Wissenslücken in der API‑Sicherheit sowie Schwierigkeiten bei der Untersuchung kritischer API‑Erkenntnisse und der Behebung von Ursachen.
Die wichtigsten Komponenten sind proaktive Überwachung mit erweiterter Anomalieerkennung, gründliche Vorfallsuntersuchung, um praktische Empfehlungen bereitzustellen und Ursachen zu beheben, sowie skalierbarer Schutz dank rund um die Uhr verfügbarem Zugang zum Security Operations Command Center (SOCC) von Akamai.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören Rund‑um‑die‑Uhr-Überwachung und -Support, Threat Hunting, API‑Operationalisierungs- und Beratungsservices, laufende Professional Services, Supportberatung sowie verbesserte SLAs für die Behebung von Produktproblemen.
Die Lösung ergänzt interne SOC‑Teams durch Analysten, die speziell in API‑Sicherheit geschult sind. Sie überwachen das Laufzeitverhalten aktiv, untersuchen Sicherheitsereignisse und reagieren auf Laufzeitvorfälle.
Die geschäftlichen Vorteile beinhalten umfassenden API‑Schutz, von Experten geleitetes Sicherheitsmanagement über das globale Akamai‑SOCC, schnellere Vorfallslösung sowie skalierbare Sicherheitsabläufe.