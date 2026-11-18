Se trata de un servicio gestionado que proporciona una investigación de incidentes las 24 horas, dirigida por expertos y una respuesta rápida para proteger las API empresariales y ampliar los equipos del centro de operaciones de seguridad (SOC).
Conclusiones clave
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La expansión de la adopción de API abruma a los equipos de seguridad.
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Las crecientes superficies de ataque y la escasez de talento dejan expuestas las API empresariales, lo que requiere una ampliación del SOC gestionado por expertos para mitigar las amenazas.
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Las vulnerabilidades de API sin solucionar ponen en riesgo los datos empresariales.
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La falta de experiencia especializada pone en peligro los datos críticos, por lo que una investigación exhaustiva de los incidentes es esencial para corregir las causas raíz.
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Los retrasos incontrolados en materia de seguridad agravan el impacto de los ataques.
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Las respuestas retrasadas a las amenazas aumentan la vulnerabilidad de la empresa, lo que requiere una supervisión ininterrumpida por parte de los analistas del SOCC de Akamai para lograr una rápida mitigación.
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Las medidas de seguridad reactivas no ofrecen protección a largo plazo.
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Una protección operativa inadecuada aumenta la exposición, lo que requiere una búsqueda proactiva de amenazas y unos servicios de asesoramiento adecuados para crear una seguridad sólida.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se enfrenta a la ampliación de las superficies de ataque debido a la rápida adopción de las API, la escasez de talento en ciberseguridad, las carencias en las habilidades en materia de seguridad de API y la dificultad para investigar los hallazgos fundamentales de las API o solucionar las causas raíz.
Los componentes clave son la supervisión proactiva con detección avanzada de anomalías, la investigación exhaustiva de incidentes para proporcionar recomendaciones prácticas y soluciones de la causa raíz, así como la protección ampliable con acceso ininterrumpido al centro de control de operaciones de seguridad (SOCC) de Akamai.
Entre las características clave se incluyen la supervisión y la asistencia ininterrumpida, la búsqueda de amenazas, la operacionalización de las API y los servicios de asesoramiento, los servicios profesionales continuos, el respaldo activo y los SLA mejorados para las averías/reparaciones de los productos.
Mejora los equipos de SOC al proporcionar analistas formados en seguridad de API que supervisan activamente los comportamientos del tiempo de ejecución, investigan los eventos de seguridad y responden a los incidentes del tiempo de ejecución.
Entre las ventajas empresariales se incluyen una protección integral de las API, una gestión de la seguridad dirigida por expertos a través del SOCC global de Akamai, una resolución de incidentes más rápida y unas operaciones de seguridad escalables.