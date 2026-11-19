Il s'agit d'un service géré qui assure, 24 h/24, 7 j/7, des enquêtes sur les incidents menées par des experts ainsi qu'une réponse rapide afin de protéger les API des entreprises et de renforcer les équipes des centres d'opérations de sécurité (SOC).
Points à retenir
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L'adoption croissante des API submerge les équipes de sécurité.
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L'augmentation des surfaces d'attaque et la pénurie de talents exposent les API des entreprises à des risques, ce qui nécessite un renforcement géré du centre d'opérations de sécurité (SOC), piloté par des experts, pour atténuer les menaces.
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Lorsqu'elles ne sont pas corrigées, les vulnérabilités des API exposent les données de l'entreprise à des risques.
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Le manque d'expertise spécialisée met en péril les données critiques, ce qui rend indispensable une enquête approfondie sur les incidents afin de remédier aux causes profondes.
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Les retards de sécurité non maîtrisés amplifient l'impact des attaques.
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Des temps de réaction aux menaces trop longs accroissent la vulnérabilité des entreprises, ce qui nécessite une surveillance 24 h/24, 7 j/7 par les analystes du SOCC d'Akamai afin d'assurer une réponse rapide.
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Les mesures de sécurité réactives ne permettent pas d'assurer une protection à long terme.
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Une défense opérationnelle insuffisante accroît l'exposition aux risques, ce qui nécessite le recours à des services proactifs de recherche des menaces et d'accompagnement pour mettre en place une sécurité robuste.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Ce service répond à l'élargissement des surfaces d'attaque dû à l'adoption rapide des API, à la pénurie de talents en cybersécurité, au manque de compétences en matière de sécurité des API, ainsi qu'aux difficultés liées à l'analyse des vulnérabilités critiques des API ou à la correction de leurs causes profondes.
Les composants clés sont une surveillance proactive associée à une détection avancée des anomalies, des enquêtes approfondies sur les incidents afin de fournir des recommandations exploitables et des solutions ciblant la cause racine, ainsi qu'une protection évolutive avec un accès permanent au centre de commande des opérations de sécurité d'Akamai.
Les principales fonctionnalités incluent une surveillance et une assistance 24 h/24, 7 j/7, la recherche proactive des menaces, la mise en œuvre d'API, des services de conseil, des services professionnels continus, un accompagnement personnalisé, ainsi que des accords de niveau de service optimisés pour les pannes/correctifs de produits.
Il renforce les équipes SOC en mettant à leur disposition des analystes spécialisés en sécurité des API, qui surveillent activement les comportements au moment de l'exécution, analysent les événements de sécurité et interviennent en cas d'incidents.
Pour les entreprises, les avantages incluent une protection complète des API, une gestion de la sécurité assurée par des experts via le SOCC mondial d'Akamai, une résolution plus rapide des incidents et l'évolutivité des opérations de sécurité.