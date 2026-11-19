Trata-se de um serviço gerenciado que oferece investigação de incidentes conduzida por especialistas e resposta rápida, 24 horas por dia, para proteger as APIs corporativas e reforçar as equipes do Centro de Operações de Segurança (SOC).
Principais conclusões
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A expansão da adoção de APIs sobrecarrega as equipes de segurança.
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A expansão das superfícies de ataque e a escassez de profissionais qualificados deixam as APIs corporativas vulneráveis, exigindo a ampliação de um SOC gerenciado, conduzido por especialistas, para mitigar as ameaças.
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Vulnerabilidades de API não corrigidas colocam os dados empresariais em risco.
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A falta de conhecimento especializado coloca dados críticos em risco, tornando a investigação detalhada de incidentes essencial para corrigir as causas raiz.
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Atrasos de segurança não controlados amplificam o impacto do ataque.
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Respostas tardias a ameaças aumentam a vulnerabilidade da empresa, tornando necessária a monitoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelos analistas do SOCC da Akamai para uma mitigação rápida.
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Medidas de segurança reativas não conseguem garantir proteção a longo prazo.
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Uma defesa operacional inadequada aumenta a exposição, exigindo serviços proativos de busca de ameaças e de consultoria para construir uma segurança robusta.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O texto aborda a expansão da superfície de ataque decorrente da rápida adoção de APIs, a escassez de profissionais especializados em cibersegurança, as lacunas de conhecimento em segurança de APIs e as dificuldades em investigar descobertas críticas relacionadas a APIs ou em corrigir suas causas raiz.
Os componentes principais são o monitoramento proativo com detecção avançada de anomalias, uma investigação minuciosa de incidentes para fornecer recomendações práticas e soluções para a causa raiz, além de proteção escalável com acesso 24 horas por dia ao Centro de Comando de Operações de Segurança (SOCC) da Akamai.
Os principais recursos incluem monitoramento e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, investigação de ameaças, operacionalização de APIs e serviços de consultoria, Serviços Profissionais contínuos, suporte especializado e SLAs aprimorados para correção de falhas do produto.
Ele reforça as equipes de SOC ao disponibilizar analistas especializados em segurança de APIs, que monitoram ativamente comportamentos em tempo de execução, investigam eventos de segurança e respondem a incidentes ocorridos durante a execução.
Os benefícios para os negócios incluem proteção abrangente de APIs, gestão de segurança conduzida por especialistas por meio do SOCC global da Akamai, resolução mais rápida de incidentes e operações de segurança escalonáveis.