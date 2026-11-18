24時間体制でエキスパート主導のインシデント調査と迅速な応答を提供し、企業のAPIを保護し、セキュリティ・オペレーション・センター（SOC）チームを強化するマネージドサービスです。
重要ポイント
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APIの普及拡大はセキュリティチームに大きな負担をかけています。
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アタックサーフェスの拡大と人材不足の深刻化が進む中、企業のAPIはリスクにさらされています。脅威を緩和するためには、エキスパート主導のマネージドSOCによる強化が必要となります。
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APIの脆弱性が解消されないままでは、ビジネスデータが危険にさらされます。
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専門知識が不足すると、重要なデータが危険にさらされます。そのため、根本原因を修正するために、インシデント調査を徹底する必要があります。
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セキュリティ対応の遅れを放置すると、攻撃の影響が増幅します。
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脅威への対応が遅れることで、企業の脆弱性が増大します。迅速な緩和には、Akamai SOCCアナリストによる24時間体制の監視が必要です。
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事後対応型のセキュリティ対策では、長期的に保護を提供することができません。
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不十分な運用防御によって、セキュリティ上のリスクが高まります。堅牢なセキュリティを確立するには、積極的な脅威ハンティングとアドバイザリーサービスが必要となります。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
APIの急速な導入によるアタックサーフェスの拡大、サイバーセキュリティ人材の不足、APIセキュリティに関するスキルギャップ、重要なAPIの調査や根本原因の修正の難しさといった課題に対処します。
主な構成要素は、高度な異常検知を行うプロアクティブな監視、実用的な推奨事項と根本原因の解決策を提示する徹底したインシデント調査、およびAkamaiのSecurity Operations Command Center（SOCC）への24時間アクセスによるスケーラブルな保護です。
主要な機能には、24時間体制の監視とサポート、脅威ハンティング、API運用支援とアドバイザリーサービス、継続的なProfessional Services、サポートアドボカシー、製品の不具合に関する強化されたSLAなどがあります。
APIセキュリティトレーニングを受けたアナリストが、ランタイムのふるまいをアクティブに監視し、セキュリティイベントを調査し、ランタイムインシデントに対応することで、SOCチームを強化します。
ビジネス上のメリットには、包括的なAPI保護、AkamaiのグローバルSOCCによるエキスパート主導のセキュリティ管理、インシデント解決の迅速化、スケーラブルなセキュリティ運用などがあります。