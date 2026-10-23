고객이 웹사이트를 방문하기도 전에 AI 툴이 정보를 조사하고 비교하며 추천하는 경우가 늘어나면서, AI 시스템이 고객과 브랜드의 주요 엔트리 포인트가 되고 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
고객이 웹사이트를 방문하기도 전에 AI 툴이 정보를 조사하고 비교하며 추천하는 경우가 늘어나면서, AI 시스템이 고객과 브랜드의 주요 엔트리 포인트가 되고 있습니다.
AI 봇 트래픽이 300% 넘게 급증하고, 전체 검색의 60% 가까이가 클릭 없이 끝나고 있습니다. 따라서 사람을 대신해 콘텐츠를 읽고 해석하는 머신에 맞춰 콘텐츠를 최적화해야 합니다.
AI가 생성한 답변, 인용 현황, 브랜드 노출이 부족한 영역을 보여주며, 프롬프트, 주제, 구매자 페르소나, 모델, 지역, 경쟁사별로 성과를 추적할 수 있도록 지원합니다.
AI 크롤러를 식별해, 보강된 콘텐츠를 제공하는 AI 최적화 전용 봇 사이트로 안내합니다. 일반 사용자와 기존 SEO 크롤러에게는 기존과 동일한 콘텐츠가 표시됩니다.
아니요. 이 솔루션은 콘텐츠를 점검하고 승인된 소스를 모아 AI에 최적화된 콘텐츠로 구성하므로, IT팀이 사이트를 재구축할 필요가 없습니다.
트래픽, 추천 유입, 인용, 브랜드 언급 점유율을 측정해 시간에 따라 AI 시스템이 콘텐츠를 어떻게 활용하는지 평가할 수 있습니다.
AI Brand Presence는 브랜드 노출도를 최적화하고, Brand Guardian은 공개 웹과 다크 웹을 지속적으로 모니터링해 사기, 피싱, 가짜 계정을 탐지하고 무력화합니다.
Akamai는 엣지에서 AI 에이전트를 탐지해 AI가 활용할 수 있도록 구성된 콘텐츠를 직접 제공합니다. 자체 운영 채널에서 일반 방문자에게 보이는 콘텐츠는 변경하지 않습니다.