Les outils d'IA effectuent de plus en plus de recherches, de comparaisons et de recommandations avant même que les clients ne visitent un site, faisant ainsi des systèmes d'IA le principal point d'entrée vers une marque.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les outils d'IA effectuent de plus en plus de recherches, de comparaisons et de recommandations avant même que les clients ne visitent un site, faisant ainsi des systèmes d'IA le principal point d'entrée vers une marque.
Avec une augmentation de plus de 300 % du trafic généré par les bots d'IA et près de 60 % des recherches qui se concluent sans clic, il est essentiel d'optimiser le contenu pour les machines qui le consomment et l'interprètent à destination des humains.
Il offre une visibilité sur les réponses générées par l'IA, les citations, les lacunes en matière de visibilité, et permet un suivi détaillé des prompts, des sujets, des profils d'acheteurs, des modèles, des régions et des concurrents.
Cette solution identifie les indexeurs basés sur l'IA et les redirige vers un site dédié, optimisé pour l'IA, offrant un contenu enrichi, tout en laissant inchangée l'expérience des utilisateurs humains et des indexeurs SEO traditionnels.
Non. La solution analyse le contenu et regroupe les sources approuvées pour créer un contenu optimisé pour l'IA, sans nécessiter l'intervention des équipes informatiques pour reconstruire le site.
Les équipes peuvent mesurer le trafic, les références, les citations et les données relatives à la part de voix pour évaluer comment les systèmes IA interagissent avec le contenu au fil du temps.
Tandis qu'AI Brand Presence optimise la visibilité, Brand Guardian surveille en permanence le Web et le Dark Web pour détecter et neutraliser les fraudes, les attaques par hameçonnage et les faux comptes.
En opérant en bordure de l'Internet, Akamai détecte les agents d'IA et leur fournit directement du contenu adapté à l'IA, sans modifier ce que les visiteurs humains voient sur les canaux qui leur appartiennent.