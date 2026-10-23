AI 工具在用户访问网站前越来越多地参与研究、对比和推荐工作，从而使 AI 系统成为触达品牌的关键切入点。
常见问题
常见问题
AI 工具在用户访问网站前越来越多地参与研究、对比和推荐工作，从而使 AI 系统成为触达品牌的关键切入点。
随着 AI 爬虫程序流量激增超过 300% 且近 60% 的搜索无后续点击，企业必须面向为人类抓取并解读信息的 AI 机器进行内容优化。
它能够监测 AI 生成的回答、引述和监测盲区，并支持跨提示词、主题、买家角色、模型、地区及竞争对手进行追踪。
它能精准识别 AI 内容爬取程序并将其引导至内容丰富、经过 AI 优化的专用爬虫程序网站，同时保持人类访客和标准 SEO 内容爬取程序所见视图不变。
不需要，该解决方案会审计内容并将获批来源整合为经过 AI 优化的内容，无需 IT 团队重建网站。
团队可以衡量流量、引流推荐、引述及声量份额洞察，以评估 AI 系统长期如何消化和转化这些内容。
AI Brand Presence 侧重于优化品牌曝光度，Brand Guardian 则持续监测明网与暗网，以检测并消除欺诈、网络钓鱼和虚假帐号。
Akamai 在边缘运行，能够检测 AI 智能体并直接向其提供 AI 就绪型内容，而无需修改真人访客在自有渠道上看到的内容。