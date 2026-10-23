Las herramientas de IA realizan cada vez más investigaciones, comparaciones y recomendaciones antes de que los clientes visiten un sitio, lo que convierte a los sistemas de IA en un punto de entrada principal de la marca.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las herramientas de IA realizan cada vez más investigaciones, comparaciones y recomendaciones antes de que los clientes visiten un sitio, lo que convierte a los sistemas de IA en un punto de entrada principal de la marca.
Con un aumento del tráfico de bots de IA de más del 300 % y con casi el 60 % de las búsquedas que terminan sin un clic, el contenido debe optimizarse para las máquinas que lo consumen y lo interpretan para los seres humanos.
Proporciona visibilidad de las respuestas generadas por la IA, las citas y las brechas de visibilidad, y permite realizar un seguimiento de los prompts, los temas, los perfiles de los compradores, los modelos, las regiones y la competencia.
Identifica los rastreadores de IA y los dirige a un sitio de bots dedicado y optimizado para la IA con contenido enriquecido, al tiempo que mantiene las perspectivas de los rastreadores de SEO humanos y estándar sin cambios.
No, la solución audita el contenido y combina fuentes aprobadas en contenido optimizado para la IA sin necesidad de que los equipos de TI reconstruyan el sitio.
Los equipos pueden medir el tráfico, las referencias, las citas y la información sobre cuota de visibilidad para evaluar cómo los sistemas de IA interactúan con el contenido a lo largo del tiempo.
Mientras que AI Brand Presence optimiza la visibilidad, Brand Guardian supervisa continuamente la web pública y la dark web para detectar y neutralizar el fraude, el phishing y las cuentas falsas.
Al operar en el Edge, Akamai detecta a los agentes de IA y les ofrece contenido preparado para la IA directamente sin modificar lo que ven los visitantes humanos en sus canales.