KI‑Tools führen immer häufiger Recherchen und Vergleiche durch und geben Empfehlungen, bevor Kunden überhaupt eine Website besuchen. Hierdurch werden KI‑Systeme zum wichtigsten Einstiegspunkt für eine Marke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
KI‑Tools führen immer häufiger Recherchen und Vergleiche durch und geben Empfehlungen, bevor Kunden überhaupt eine Website besuchen. Hierdurch werden KI‑Systeme zum wichtigsten Einstiegspunkt für eine Marke.
Da der Traffic durch KI‑Bots um über 300 % gestiegen ist und heute fast 60 % der Suchanfragen ohne einen einzigen Klick erfolgen, muss der Inhalt für die Maschinen optimiert werden, die ihn für Menschen verarbeiten und interpretieren.
Es bietet Einblicke in KI‑generierte Antworten, Quellenangaben und fehlende Sichtbarkeit und ermöglicht die Verfolgung von Anfragen, Themen, Käufer-Personas, Modellen und Regionen und Mitbewerbern.
Die Lösung erkennt KI‑Crawler und leitet sie an eine spezielle, für KI optimierte Website mit speziell angereicherten Inhalten um, während die Ansicht für menschliche Nutzer und herkömmliche SEO‑Crawler unverändert bleibt.
Nein, die Lösung analysiert den Inhalt und fasst genehmigte Quellen zu KI‑optimierten Inhalten zusammen, ohne dass IT‑Teams die Website neu aufbauen müssen.
Teams können Einblicke zu Traffic, Verweisen, Quellenangaben und Share of Voice gewinnen, um zu bewerten, wie KI‑Systeme im Laufe der Zeit mit Inhalten interagieren.
Während AI Brand Presence die Sichtbarkeit optimiert, überwacht Brand Guardian kontinuierlich das offene Internet sowie das Dark Web, um Betrug, Phishing und gefälschte Konten zu erkennen und zu neutralisieren.
Akamai erkennt KI‑Agenten an der Edge und stellt ihnen direkt KI‑optimierte Inhalte bereit, ohne dabei den Content zu verändern, den menschliche Besucher in Owned-Kanälen sehen.