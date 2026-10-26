Ferramentas de IA estão cada vez mais realizando pesquisas, comparações e recomendações antes mesmo de os clientes acessarem um site, tornando os sistemas de IA o principal ponto de contato com a marca.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Ferramentas de IA estão cada vez mais realizando pesquisas, comparações e recomendações antes mesmo de os clientes acessarem um site, tornando os sistemas de IA o principal ponto de contato com a marca.
Com o tráfego de bots de IA aumentando mais de 300% e quase 60% das pesquisas terminando sem um clique, o conteúdo deve ser otimizado para as máquinas que o consomem e interpretam para os seres humanos.
Ele oferece visibilidade sobre as respostas geradas por IA, as citações, as lacunas de visibilidade e permite o acompanhamento por prompts, tópicos, personas de compradores, modelos e regiões. e concorrentes.
Ele identifica rastreadores de IA e os direciona para um site específico para bots, otimizado para IA e com conteúdo enriquecido, mantendo inalteradas as visualizações de usuários humanos e de rastreadores de SEO convencionais.
Não, a solução analisa o conteúdo e agrega fontes aprovadas para gerar conteúdo otimizado para IA, sem exigir que as equipes de TI reconstruam o site.
As equipes podem medir o tráfego, as indicações, as menções e os dados de share-of-voice para avaliar como os sistemas de IA interagem com o conteúdo ao longo do tempo.
Enquanto o AI Brand Presence otimiza a visibilidade, o Brand Guardian monitora continuamente a surface web e a dark web para detectar e neutralizar fraudes, phishing e contas falsas.
Operando na edge da rede, a Akamai detecta agentes de IA e fornece a eles conteúdo otimizado para IA diretamente, sem alterar o que os visitantes humanos veem nos canais próprios.