AIツールは、顧客がサイトを訪問する前に調査、比較、推奨を行うケースが増えており、AIシステムがブランドへの主要な入り口になりつつあります。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
AIツールは、顧客がサイトを訪問する前に調査、比較、推奨を行うケースが増えており、AIシステムがブランドへの主要な入り口になりつつあります。
AIボットによるトラフィックが300%以上増加し、検索の約60%がクリックなしで終了しているため、人間の代わりにコンテンツを取得して解釈する機械向けにもコンテンツを最適化する必要があります。
AIが生成した回答、サイテーション（引用）、可視性のギャップを可視化するとともに、プロンプト、トピック、バイヤーペルソナ、モデル、地域、競合他社といったさまざまな観点から追跡できます。
AIクローラーを識別し、人間向けサイトや標準的なSEOクローラー向けの表示を変更することなく、コンテンツを強化したAI向けに最適化された専用サイトに誘導します。
いいえ。このソリューションはコンテンツを監査し、承認済みソースを集約してAI向けに最適化されたコンテンツを生成するため、ITチームがサイトを再構築する必要はありません。
トラフィック、参照元、サイテーション、およびShare of Voice（SoV）に関する知見を測定し、AIシステムがコンテンツとどのように関わっているかを経時的に評価できます。
AI Brand Presenceが可視性を最適化する一方で、Brand GuardianはクリアWebおよびダークWebを継続的に監視し、不正行為、フィッシング、および偽アカウントを検知して無効化します。
エッジで動作するAkamaiは、AIエージェントを検知し、自社チャネルで人間の訪問者に表示される内容を変更することなく、AI向けに最適化されたコンテンツを直接提供します。