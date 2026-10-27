Gli strumenti basati sull'AI eseguono sempre più ricerche e confronti e visualizzano sempre più recensioni prima che i clienti visitino un sito, rendendo i sistemi basati sull'AI un punto di ingresso fondamentale per i brand.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Gli strumenti basati sull'AI eseguono sempre più ricerche e confronti e visualizzano sempre più recensioni prima che i clienti visitino un sito, rendendo i sistemi basati sull'AI un punto di ingresso fondamentale per i brand.
Con il passaggio del traffico dei bot basati sull'AI di oltre il 300% e quasi il 60% delle ricerche che terminano senza un clic, i contenuti devono essere ottimizzati per le macchine che lo utilizzano e lo interpretano per l'uomo.
La soluzione fornisce visibilità su risposte generate dall'AI, citazioni e lacune di visibilità e consente di monitorare richieste, argomenti, acquirenti, modelli, aree geografiche e aziende concorrenti.
È una funzione che identifica i crawler basati sull'AI e li indirizza a a un sito di bot dedicato e ottimizzato per l'AI con contenuti arricchiti, mantenendo invariate le visualizzazioni dei crawler di SEO umani e standard.
No, la soluzione controlla i contenuti e aggrega le fonti approvate in contenuti ottimizzati per l'AI senza richiedere ai team IT di ricostruire il sito.
I team possono misurare il traffico, le recensioni, le citazioni e le SOV per valutare il modo in cui i sistemi basati sull'AI interagiscono con i contenuti nel tempo.
Mentre AI Brand Presence ottimizza la visibilità, Brand Guardian monitora costantemente l'Internet pubblico e il dark web per rilevare e neutralizzare frodi, phishing e account fittizi.
Operando sull'edge, Akamai rileva gli agenti AI e fornisce loro direttamente contenuti predisposti per l'AI senza modificare ciò che i visitatori umani vedono sui canali di proprietà.