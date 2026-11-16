헬스케어 IT 환경은 임상 시스템, 레거시 애플리케이션, 연결된 의료 기기, 클라우드 워크로드, 써드파티 벤더 간의 지속적이고 안전한 통신을 기반으로 운영됩니다. 연결이 너무 광범위하게 이루어져 있으면 단 한 번의 인증정보 감염만으로도 여러 시스템에 대한 접근 경로가 열려버립니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
공격자들은 이제 최첨단 LLM과 AI 기반 자동화를 활용해 단 몇 분 만에 네트워크를 분석하고 수평 이동할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 환자 치료를 지원하는 시스템에 악의적인 활동이 도달하기 전에 보안팀이 이를 차단할 수 있는 시간이 대폭 감소합니다.
시스템 간에 공격이 쉽게 이동할 수 있는 평면형 네트워크에서는 특히 경계 보안만으로는 네트워크 내부에 이미 침투한 위협을 막을 수 없습니다. 또한 정적 제어 방식은 차단 속도를 늦추고 필수적인 임상 업무에 지장을 줄 수 있습니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션, 워크로드, 사용자, 디바이스 간의 통신 현황을 실시간으로 파악하고, 이를 기반으로 최소 권한 원칙을 적용한 보안 정책을 제공합니다. AI 기반 기능은 애플리케이션 동작을 분석하고, 정책을 생성 및 설명하며, 정책 적용 전 그 영향을 테스트함으로써 팀을 지원합니다.
Claroty는 디바이스 ID, 프로토콜, 리스크 등, 임상 및 의료 자산에 대한 심층적인 맥락을 제공합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 워크로드 의존성에 대한 자체 분석 결과를 활용해 최소 권한 원칙에 따라 시도된 연결을 평가합니다.
이 솔루션은 데이터 센터, 클라우드 플랫폼, 레거시 시스템, 연결된 의료 기기에 대한 명확한 가시성과 적용 가능한 정책 제어 기능을 제공합니다. 이는 보안팀이 감사 시 보호 대상 의료 정보(PHI)에 대한 접속 권한과 전체 시스템 연결을 세부적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.