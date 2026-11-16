Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션, 워크로드, 사용자, 디바이스 간의 통신 현황을 실시간으로 파악하고, 이를 기반으로 최소 권한 원칙을 적용한 보안 정책을 제공합니다. AI 기반 기능은 애플리케이션 동작을 분석하고, 정책을 생성 및 설명하며, 정책 적용 전 그 영향을 테스트함으로써 팀을 지원합니다.