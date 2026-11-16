Netzwerkverteidigung kann keine Bedrohungen abwehren, die sich bereits innerhalb des Netzwerks befinden – das gilt insbesondere in flachen Netzwerken, in denen sich Angriffe leicht zwischen Systemen bewegen können. Darüber hinaus können statische Kontrollen dazu führen, dass die Eindämmung nur langsam vorangeht und wichtige klinische Arbeitsabläufe stört.