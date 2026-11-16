IT‑Umgebungen im Gesundheitswesen sind auf eine konstante, sichere Kommunikation über klinische Systeme, ältere Anwendungen, vernetzte medizinische Geräte, Cloud-Workloads und Drittanbieter angewiesen. Doch eine übermäßige Konnektivität kann dazu führen, dass schon ein einziges gehacktes Passwort den Zugang zu sämtlichen Systemen ermöglicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cyberkriminelle nutzen heute Frontier‑LLMs und KI‑gestützte Automatisierung, um Netzwerke zu kartieren und sich in wenigen Minuten lateral zu bewegen. Hierdurch haben Sicherheitsteams deutlich weniger Zeit, verdächtige Aktivitäten zu unterbinden, bevor sie Systeme erreichen, die die Patientenversorgung unterstützen.
Netzwerkverteidigung kann keine Bedrohungen abwehren, die sich bereits innerhalb des Netzwerks befinden – das gilt insbesondere in flachen Netzwerken, in denen sich Angriffe leicht zwischen Systemen bewegen können. Darüber hinaus können statische Kontrollen dazu führen, dass die Eindämmung nur langsam vorangeht und wichtige klinische Arbeitsabläufe stört.
Akamai Guardicore Segmentation bietet einen aktuellen Überblick über die Kommunikation zwischen Anwendungen, Workloads, Nutzern und Geräten und verwandelt diese Informationen in Richtlinien mit geringstmöglichen Berechtigungen. KI‑gestützte Funktionen unterstützen Teams dabei, das Anwendungsverhalten zu analysieren, Richtlinien zu erstellen und zu erklären und die Auswirkungen von Richtlinien zu testen, bevor sie durchgesetzt werden.
Claroty bietet einen tiefgreifenderen Kontext zu klinischen und medizinischen Ressourcen, einschließlich Geräteidentität, Protokollen und Risiken. Akamai Guardicore Segmentation kombiniert diese Informationen mit seiner eigenen Übersicht von Workload-Abhängigkeiten, um versuchte Verbindungen anhand von Richtlinien mit geringstmöglichen Berechtigungen gegenzuprüfen.
Die Lösung bietet klare Transparenz und durchsetzbare Richtlinienkontrollen für Rechenzentren, Cloud-Plattformen, Altsysteme und vernetzte medizinische Geräte. So können Sicherheitsteams bei Audits eine präzise Kontrolle über den Zugriff auf geschützte Gesundheitsdaten und die allgemeine Systemkonnektivität nachweisen.