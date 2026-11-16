Les environnements informatiques du secteur de la santé reposent sur une communication constante et sécurisée entre les systèmes cliniques, les applications héritées, les dispositifs médicaux connectés, les charges de travail dans le cloud et les prestataires tiers. Une connectivité trop étendue transforme des identifiants compromis, même isolés, en portes ouvertes vers l'ensemble des systèmes.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les acteurs malveillants utilisent désormais des LLM de pointe et l'automatisation pilotée par l'IA pour cartographier les réseaux et se déplacer latéralement en l'espace de quelques minutes. Cela laisse aux équipes de sécurité beaucoup moins de temps pour bloquer les activités suspectes avant qu'elles n'atteignent les systèmes qui prennent en charge les soins aux patients.
Les défenses périmétriques ne peuvent pas contenir des menaces qui se trouvent déjà à l'intérieur du réseau, en particulier dans les réseaux plats où les attaques se propagent facilement d'un système à l'autre. De plus, les mesures de contrôle statiques peuvent ralentir le confinement et perturber les activités cliniques essentielles.
Akamai Guardicore Segmentation offre une vue actualisée des interactions entre les applications, les charges de travail, les utilisateurs et les appareils, et transforme ces informations en règles de moindre privilège. Des fonctionnalités basées sur l'IA aident les équipes en analysant le comportement des applications, en créant et en expliquant des règles de sécurité, et en testant l'impact de ces règles avant leur application.
Claroty fournit un contexte plus détaillé sur les actifs cliniques et médicaux, notamment l'identité des appareils, les protocoles et les risques associés. Akamai Guardicore Segmentation associe ces informations à sa propre vision des dépendances des charges de travail afin d'évaluer les tentatives de connexion au regard des règles de moindre privilège.
Cette solution offre une visibilité complète et des contrôles des règles applicables dans les centres de données, les plateformes cloud, les systèmes hérités et les dispositifs médicaux connectés. Cela permet aux équipes de sécurité d'assurer un contrôle granulaire sur l'accès aux informations médicales protégées, ainsi que sur la connectivité globale du système lors des audits.