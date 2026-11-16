Akamai Guardicore Segmentation offre une vue actualisée des interactions entre les applications, les charges de travail, les utilisateurs et les appareils, et transforme ces informations en règles de moindre privilège. Des fonctionnalités basées sur l'IA aident les équipes en analysant le comportement des applications, en créant et en expliquant des règles de sécurité, et en testant l'impact de ces règles avant leur application.