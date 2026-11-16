Akamai Guardicore Segmentation proporciona una visión actual de cómo se comunican las aplicaciones, las cargas de trabajo, los usuarios y los dispositivos, convirtiendo esa inteligencia en políticas de privilegios mínimos. Las capacidades basadas en IA ayudan a los equipos a analizar el comportamiento de las aplicaciones, crear y explicar las políticas y probar el impacto de las políticas antes de aplicarlas.