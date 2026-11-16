Los entornos de TI del sector sanitario dependen de una comunicación constante y segura entre sistemas clínicos, aplicaciones heredadas, dispositivos médicos conectados, cargas de trabajo en la nube y proveedores externos. Una conectividad excesivamente amplia convierte las credenciales individuales comprometidas en rutas abiertas en todos los sistemas.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los atacantes utilizan ahora LLM fronterizos y la automatización basada en IA para mapear las redes y desplazarse lateralmente en cuestión de minutos. Esto proporciona a los equipos de seguridad mucho menos tiempo para detener las actividades sospechosas antes de que lleguen a los sistemas de atención al paciente.
Las defensas perimetrales no pueden contener amenazas que ya se encuentran dentro de la red, especialmente en redes planas donde los ataques se mueven fácilmente entre sistemas. Además, los controles estáticos pueden ralentizar la contención e interrumpir el trabajo clínico esencial.
Akamai Guardicore Segmentation proporciona una visión actual de cómo se comunican las aplicaciones, las cargas de trabajo, los usuarios y los dispositivos, convirtiendo esa inteligencia en políticas de privilegios mínimos. Las capacidades basadas en IA ayudan a los equipos a analizar el comportamiento de las aplicaciones, crear y explicar las políticas y probar el impacto de las políticas antes de aplicarlas.
Claroty proporciona un contexto más profundo sobre los activos clínicos y médicos, incluida la identidad de dispositivos, los protocolos y el riesgo. Akamai Guardicore Segmentation combina esta inteligencia con su propia visión de las dependencias de las cargas de trabajo para evaluar los intentos de conexión en función de políticas de privilegios mínimos.
La solución proporciona una visibilidad clara y controles de políticas aplicables en los centros de datos, las plataformas en la nube, los sistemas heredados y los dispositivos médicos conectados. Esto ayuda a los equipos de seguridad a demostrar un control detallado sobre el acceso a la información sanitaria protegida (PHI) y la conectividad general del sistema durante las auditorías.