Os ambientes de TI na área da saúde dependem de uma comunicação constante e segura entre sistemas clínicos, aplicações legadas, dispositivos médicos conectados, workloads em nuvem e fornecedores terceirizados. Uma conectividade excessivamente ampla transforma credenciais comprometidas isoladas em portas abertas para acesso a diversos sistemas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Atores de ameaças agora utilizam LLMs Frontier e automação baseada em IA para mapear redes e realizar movimentação lateral em questão de minutos. Isso reduz significativamente o tempo de que as equipes de segurança dispõem para impedir atividades suspeitas antes que elas atinjam os sistemas que dão suporte ao atendimento aos pacientes.
As defesas de perímetro não conseguem conter ameaças que já estejam dentro da rede, especialmente em redes planas, onde os ataques se propagam facilmente entre os sistemas. Além disso, controles estáticos podem tornar a contenção lenta e prejudicar as atividades clínicas essenciais.
A Akamai Guardicore Segmentation oferece uma visão atual de como aplicações, workloads, usuários e dispositivos se comunicam, transformando essa inteligência em políticas de privilégio mínimo. Recursos baseados em IA auxiliam as equipes ao analisar o comportamento de aplicações, criar e explicar políticas, e testar o impacto dessas políticas antes de sua implementação.
A Claroty apresenta um contexto mais detalhado sobre ativos clínicos e médicos, incluindo a identidade dos dispositivos, protocolos e riscos. A Akamai Guardicore Segmentation combina essa inteligência com a própria visão das dependências das workloads para avaliar as tentativas de conexão com base em políticas de privilégio mínimo.
A solução oferece visibilidade clara e controles de políticas aplicáveis em data centers, plataformas de nuvem, sistemas legados e dispositivos médicos conectados. Isso ajuda as equipes de segurança a demonstrar um controle detalhado sobre o acesso às informações de saúde protegidas (PHI) e sobre a conectividade geral do sistema durante auditorias.